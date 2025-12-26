流行發酵乳酸飲品 研究稱有助延緩老化

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
信州大學科學家深入探究克菲爾（kefir）等發酵乳製品的健康效益，尤其聚焦與老化的關聯。Photo by S. Laiba Ali on Unsplash

喝一口它，或許能逆轉時間。紐約郵報報導，日本最新研究指出，一種長期被讚為能促進腸道健康的流行飲品，可能有助預防甚至逆轉某些老化跡象；這項研究成果在此刻尤具意義，因未來十年內，美國高齡人口將創下歷史新高，首度超越兒童人數。

該研究中，信州大學科學家深入探究克菲爾（kefir）等發酵乳製品的健康效益，尤其聚焦與老化的關聯。

研究人員指出，隨著年齡增長，人體免疫系統逐漸衰弱，免疫細胞運作遲緩導致分裂異常，進而引發慢性低度發炎，助長多種老化相關疾病，同時胸腺、肝臟等重要器官亦逐漸衰退、失去功能。

科學界早知克菲爾等飲品富含乳酸菌（LAB），這類菌種被認為具抗菌、抗炎甚至抗癌功效，不過具體作用機制依然不明。

為探究其中奧秘，該研究團隊將從克菲爾中分離出的熱滅活菌株YRC2606，餵食老年小鼠八周後，分析其免疫健康狀況。結果顯示，攝取的小鼠在胸腺、肝臟等關鍵器官的衰老變化較小；發炎現象亦降低，同時與抑制細胞分裂、老化的蛋白質水平也有關聯。

研究主要作者篠原寬香（Hiroka Sasahara）指出，這項開創性發現顯示，以克菲爾為基礎的細菌可能有助於在人們老化過程中維持更強健的免疫系統。

定期飲用克菲爾飲品更能帶來額外健康效益，畢竟其名稱源自土耳其語「keyif」，意指食用後的愉悅感受。

這種起源於亞歐交界山區的發酵飲品，質地類似優格但較為稀薄；其營養豐富，一杯約含9克蛋白質，並提供成人每日所需三分之一以上的鈣質，同時富含磷、鎂及維生素B12、B2、D與K2。

克菲爾所含的益生菌，被認為能透過多種途徑促進健康，從幫助消化、體重管理，到透過平衡腸道菌群促進心理健康

但專家提醒，勿急於大量飲用；富含益生菌的食物飲品可能引發脹氣、腹脹等消化副作用，建議逐步加入飲食讓身體適應。服用免疫抑制藥物者，飲用克菲爾前應諮詢醫師，因其含活菌與酵母，而健康免疫系統通常會抑制這些微生物以防感染。

