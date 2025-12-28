舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

我的頻道

世界新聞網／輯
網球在家事上的妙用不只如此，它們的絨毛可以對付地板上的刮痕，相同地對牆壁也有效。Image by Marijana from Pixabay
穿鞋走過或拖拉家具難免在地板留下擦痕，若清不掉令人懊惱，特別是在家中使用最頻繁的廚房，普通的清潔辦法根本對付不了那些頑強的汙垢；不過，網球可以解決這個難題，其表面的絨毛可以在幾秒鐘內就讓擦痕消失無蹤，方法簡單輕鬆還不會傷到地板，讓人也無需使用可能含有潛在毒性又昂貴的清潔產品。

Tasting Table報導，網球表面的絨毛讓球被球拍擊中時能被「抓住」片刻再反彈，提升了擊球的控制力，也能讓球均勻彈跳，而在廚房，網球是清潔地板擦痕的好幫手，對多種材質的地板，從硬木、油氈、乙烯基到瓷磚、石材磁磚或陶質磚鋪成的地板，網球都能清除其表面擦痕。

用網球去除地板擦痕的方法很簡單，只需取一顆球，盡量用全新的，避免網球表面的髒汙跑到地板上；先掃、拖地或用吸塵器吸過地板，這樣能識別哪些擦痕是一般清掃去不掉的，接著用網球摩擦那些頑強汙垢。如果不想跪在地上，可以在網球上剪一個X字型後套到一根掃帚柄上，就能像使用拖把一樣清潔地板。

而網球在家事上的妙用不只如此，它們的絨毛可以對付地板上的刮痕，相同地對牆壁也有效。家中若有養寵物，網球能發揮像毛絮刷一樣的效果，在布藝家具或地毯上滾動就能清除表面的寵物毛。

另外，若覺得在烘乾機中放乾衣紙效果不彰或對結果不滿意，可以在網球上滴幾滴精油後用鋁箔紙包起，再把球和衣物一起放進烘乾機，這樣不僅能消除靜電，還能讓衣服有迷人香氣。

