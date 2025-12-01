7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

家庭水管系統是精密複雜的裝置，負責輸送潔淨水源並排放污水；因此保持管線與排水系統暢通、避免堵塞損壞很重要。Image by Samuel Mwangati from Pixabay

家庭水管系統是精密複雜的裝置，負責輸送潔淨水源並排放污水；因此保持管線與排水系統暢通、避免堵塞損壞很重要。畢竟，屋主的噩夢便是發現家中水管滲漏、堵塞或排水系統故障；而水管維修費用向來不便宜，請水電工檢查並修復，平均每小時費用約45至200元。為避免這項花費，最好遠離一些可能逐漸或直接破壞家中管道的行為；其中最常見的錯誤，就是將不該沖入排水管的物品倒入其中，造成嚴重損壞。以下是House Digest網站列出的絕對禁止倒入排水管物品。

1. 排水管清潔劑與疏通劑

即使是專為清潔消毒排水管與馬桶設計的液體，並非都適合倒入排水管或沖入馬桶。多數家用清潔及快速疏通劑含有大量化學物質，不僅危害環境，更具腐蝕性。疏通劑雖能分解堵塞物，其所含的腐蝕性化學物質，同時會侵蝕管道並損壞污水系統；建議改用小蘇打與醋等天然成分疏通並清潔管道。

2. 烹飪油脂

烹飪後，可能想將多餘的油倒入排水管，這個一時省事的動作，卻會讓油長期積聚在管道中，損壞廚房排水系統。油在溫熱時保持液態，但冷卻後會凝固；凝固的油脂不僅會阻塞排水管，更會吸附其他食物殘渣，加倍阻塞情況。正確做法是將剩餘的油倒入容器中，待凝固後丟至垃圾桶。

3. 咖啡 渣

晨間一杯咖啡雖能提神，但為維持排水系統暢通，用過的咖啡渣宜丟入垃圾桶，或用做其他用途。將咖啡渣以廚餘機做成堆肥或棄置於垃圾桶，可避免廚房水槽或垃圾處理機產生堵塞。咖啡渣遇水會形成泥漿狀，可能硬化並在水管內堆積，導致管道無法正常運作與排水。

4. 貓砂

雖然通常可以將貓的糞便沖入馬桶，但不能將凝結的貓砂倒入浴室排水系統。貓砂由黏土、矽石或凝膠等材料製成，遇水後會形成團塊以便處理排泄物。這一特性使其不適合沖入馬桶，將導致污水系統堵塞。如同其他化學成分的物品，貓砂一旦沖入下水道，將污染並毒害水生態系統。

5. 藥物

將藥物沖入馬桶，不僅會損壞污水系統，更可能對處理廠造成困擾。由於處理廠通常未具備處理含多種藥物的廢水設備，藥品分解後可能導致水源遭有毒化學物質污染。若有剩餘藥物，無論液體或錠劑，都應送至設有回收點的藥局 或醫院等處妥善處理。

6. 高纖或澱粉類食物

芹菜、豆類、朝鮮薊等富含纖維質的食物，不宜投入廚房水槽的垃圾處理機或排水管；這類食物的纖維難以在普通處理機中充分粉碎，最終會聚集成團堵塞排水管。同樣地，麵條、米飯、麵包、馬鈴薯等澱粉類食物，也應避免投入垃圾處理機；這些食物不僅遇水膨脹後可能阻塞水管，更會聚集成濃稠糊狀、吸附碎屑堆積，加速水管堵塞。

7. 蛋殼

儘管蛋殼看似脆弱，若被倒入排水管或垃圾處理機，仍可能對管道系統造成嚴重威脅。細碎的蛋殼可能在水管內持續堆積，且因其分解緩慢，通過排水系統後仍會滯留於污水系統中，增加維修頻率。建議將蛋殼以堆肥處理或丟入垃圾桶中。