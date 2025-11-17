簡單4生活習慣 有助改善睡眠、強化心臟

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
早有研究指出，睡眠不足會增加心臟病、高血壓、糖尿病和肥胖等慢性疾病的風險。示意圖。（123RF）
美國國家睡眠基金會(National Sleep Foundation)建議成年人每晚睡7到9小時，但最新調查顯示， 57%的美國人表示他們的睡眠時間沒有達到這個標準。早有研究指出，睡眠不足會增加心臟病、高血壓、糖尿病和肥胖等慢性疾病的風險。

牛津大學學術研究及發表平台(Oxford Academic)最新公布，一項由國際研究團隊發起名為「核心4項挑戰」(Core Four Challenge)的研究報告，這個為期31天的研究共有3.9萬人參與，目的是確定4種調節晝夜節律的行為，對睡眠品質及整體健康的綜合影響。

報告指出，只要將4種簡單的行為融入日常生活裡，或許能為改善睡眠規律性，對整體健康提供一種切實可行的方法。

這4種簡單的行為就是研究的核心，分別是光照、定時用餐、呼吸及第2區(Zone 2)心率訓練。

早晨的陽光照射早被認定是優化晝夜節律的關鍵。晨光有助身體釋放皮質醇，發出起床的訊號，因為若沒有光照，在黑暗中大腦會產生褪黑激素，告訴身體該睡覺了。

除了晨光，專家也指出，睡前30至60分鐘不要使用電子裝置，關閉發出藍光的螢幕也很重要。

定時用餐是因為睡眠跟飲食有密切關係，專家一致認為，最好在睡前2到4個小時吃完晚餐，以便身體充分代謝食物並儲存可能擾亂睡眠的多餘能量。

晚餐應包含低升糖指數及慢消化食物，例如蛋白、健康堅果或非澱粉類蔬菜，以避免血糖飆升。也要避免夜宵及「午夜零食」，如垃圾食品、餅乾、冰淇淋和披薩等，尤其避免飲酒，因為酒精會不利睡眠品質。

所謂呼吸就是透過深呼吸練習，藉此降低心跳率、放鬆肌肉緊張，以及改變皮膚電導率來使整個身體生理得以放鬆，所有這些都有助進入夢鄉。

第2區心率訓練則是一種在低心率範圍內的有氧訓練，包括超慢跑、騎單車……氣不喘的複合式運動等，這個心率範圍通常介於最大心率的60-70%之間。

在這個心率範圍內，身體會利用脂肪，而不是碳水化合物來作為能量來源，在保持低心率的狀態下，身體能夠充分利用氧氣作出更高效的基礎代謝，肌肉也不至於過度疲勞，減少運動後的痠痛感。

研究總結出，堅持有助於晝夜節律健康的簡單日常習慣，是可以顯著改善能力的恢復以及心血管功能。

