家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意

家中有這四類物品可能加劇多年性過敏性鼻炎。示意圖（美聯社）

也許是時候重新整理你的家居護理習慣了。

據紐約郵報報導，大約有8000萬美國人，約四分之一的成年人，以及近20%的兒童受到季節性過敏困擾。這些春季打噴嚏的人會對空氣中的物質產生反應，例如樹木、草和雜草的花粉。

不幸的是，有些人可能全年都受鼻塞、咳嗽和眼睛發癢困擾。

多年性過敏性鼻炎是一種慢性疾病，據估計影響約23%的人口。它主要由室內過敏原引發，例如塵蟎、寵物 皮屑、霉菌孢子和蟑螂糞便，而非季節性花粉。

Joks博士指出，家中以下四類物品可能加劇多年性過敏性鼻炎。現在就讓我們來對症下藥，徹底消滅這些過敏原。

1.床上用品

塵蟎是微小生物，喜歡溫暖潮濕的環境，如床上用品、床墊、地毯、布藝家具，甚至是孩子最愛的玩具熊。

Joks博士告訴紐約郵報，「你看不見它們，但它們會吃我們脫落的死皮細胞。我們每天都在產生新的皮屑，塵蟎就一直在『進食』。」

他建議使用帶拉鏈的塵蟎防護套，作為床墊和枕頭的屏障。同時，可以考慮進行塵蟎過敏測試，包括皮膚點刺測試或血液測試，甚至使用家用檢測套件測量家中塵蟎水平。

2.剩菜和髒碗盤

過夜的食物或未清理的餐具會吸引螞蟻、蒼蠅，甚至蟑螂和老鼠等過敏原。

蟑螂過敏原存在於它們的糞便、身體部位和唾液中；老鼠過敏原主要來自唾液、尿液和毛髮。

Joks博士說，「蟑螂過敏是都市地區引發鼻部過敏和哮喘的主要原因。」他補充道，「冬天老鼠進入室內，也會造成呼吸道過敏和哮喘。」

因此，養成良好習慣非常重要：將食物妥善收好、擦拭油膩表面、定期清理垃圾桶。

3.空調系統

室內空氣在潮濕的夏季和乾燥的冬季都可能成為霉菌的溫床。

Joks博士指出，「溫暖潮濕的環境有助於霉菌生長，包括室內植物。」

他建議，夏天可使用除濕機，並定期更換空調濾網。堵塞的濾網會困住水分和灰塵，為霉菌提供理想環境。冬天，冷表面上的凝結水也可能導致霉菌滋生，因此可以使用加濕器調節室內濕度。同時，注意家中潮濕區域，如浴室、廚房、地下室和閣樓的霉菌生長情況。

4.寵物（甚至是朋友的寵物）

皮屑是毛髮或羽毛動物脫落的微小皮屑，即使你沒有養寵物，也可能接觸到它。

Joks博士解釋，「貓的過敏微粒非常細小，人們會帶在衣物上，甚至讓朋友和同事產生過敏反應。」

他建議使用帶HEPA濾網的空氣淨化器，可以有效過濾空氣中附著灰塵的寵物過敏原。