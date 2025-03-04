新研究：失眠者死亡風險增近3成 7招可改善

睡眠不佳會增加罹患失智症、心臟病、2型糖尿病、肥胖甚至某些癌症的風險。（圖／123RF）

如果每晚能睡足八小時，就比大多數人都幸福；成年人需睡7至9小時對健康最佳，但只有30至45%美國人做到。睡眠不佳會增加罹患失智症、心臟病 、2型糖尿病、肥胖甚至某些癌症 的風險。

紐約郵報報導，現在失眠者有個更壞的消息，田納西州范德比 (Vanderbilt) 大學的一項新研究指出，睡眠不足會讓過早死亡風險增加29%。

研究人員分析了近4.7萬名40至79歲低收入 成人的睡眠習慣，參與者分享了他們每隔五年的平均睡眠時間。如果睡眠時間持續7至9小時，則被視為「健康」；如果少於7小時，則被視為「過短」；如果超過9小時，則被視為「太長」。

睡眠模式分為九個類別，「過短-太長」表示參與者最初每晚睡不到七小時，然後在五年期間改變為每晚睡九小時以上。約有66%參與者睡眠為未達正常標準，不是一次睡不到七小時，就是睡超過九小時。

最常見的睡眠模式為「過短-過短」、「過短-健康」和「健康-過短」。「過短-過短」與「健康-過短」的參與者多為女性。

這項追蹤持續約12年，期間有超過1萬3500人死亡，其中4100人死於心臟病、3000人死於癌症。睡眠習慣為「過短-太長 」或「太長-過短」者提早死亡的風險尤其高。

研究人員提醒，由於這項睡眠數據僅代表兩個時間點，因此不應從日前發表於美國醫學會雜誌 (JAMA) 網站的研究報告中得出結論。

然而，保持良好的睡眠非常重要。紐約長老醫院睡眠外科主任蔡怡（Yi Cai，譯音）分享了七個健康的睡眠習慣。

- 睡前禁酒。喝酒會干擾較後階段的睡眠，尤其是深層的快速動眼期，讓人昏昏沉沉、心緒不寧。

- 避免在睡前二至三小時進食大餐，可能會引起胃食道逆流、消化不良或不適，進而擾亂睡眠。

- 保持臥室涼爽、黑暗和安靜。涼爽的房間有助於身體自然降溫、促進睡眠。使用遮光窗簾或眼罩，並以耳塞或白噪音播放器將外在干擾降至最低。

- 以明亮的光線（最好是陽光）開始一天的生活，有助調節身體內部時鐘；但至少在睡前一小時避免接觸來自手機、平板與電腦的藍光。

- 每天固定時間睡覺、起床，即使周末也不例外，保持身體時鐘正常運作。

- 定期做運動，減少焦慮、憂鬱與壓力；但不要在睡前三至四小時做運動，會提高心率與體溫，使人難以放鬆。

- 如果出現打鼾、白天疲倦、睡整晚但仍覺精神不佳等症狀，最好諮詢睡眠專家；這些症狀可能代表睡眠呼吸中止症，這是種常見的疾病，會讓人在睡眠時停止呼吸。