冬天暖好車再上路 注意新、舊車時間不一樣

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開車上路前究竟需不需要暖車？關於這個議題，有許多傳聞以及家長、社群媒體 建議，說法相互矛盾。紐約郵報(New York Post)為此諮詢兩位專家釐清，專家提醒，寒天應先暖車，但新舊車暖車時間不一樣。

美國汽車協會(AAA)公共事務資深經理辛克萊爾(Robert Sinclair, Jr.)表示，一般來說，道路上絕大多數汽車沒有必要先暖車；啟動車輛後，在繫好安全帶的時間內，車況就足以啟程上路。

辛克萊爾說，由於採用燃料噴射技術(fuel injection technology)和合成油，開車上路之前不需要刻意長時間讓引擎空轉。即使處於較低溫 度，合成油也能夠流動並潤滑引擎。

汽車專業媒體Car Coach Reports汽車專家菲克斯(Lauren Fix)表示，較新的汽車只需等待 1、2分鐘即可上路。

雖說不需要等待很長時間再啟程，但寒天裡馬上踩油門上路也非上上策。

辛克萊爾提醒，最關鍵的是要緩緩駕駛車輛，直到引擎達到運作溫度(operating temperature)，如果配有儀表板應該會顯示該溫度。無論如何，平穩駕駛都能夠讓機油更有效率的循環、讓變速箱和相關零件變暖，怠速時，這些零件都保持冷卻。

菲克斯表示，現代款汽車不需要長時間預熱，但舊款車仍應怠速五分鐘，好好暖車。

如何分辨車子屬於舊款還是現代款？辛克萊爾進一步說明，裝有化油器的老式車輛通常需要預熱才能達到運作溫度，但許多採用這項技術的車輛開始被歸入經典車類別。

辛克萊爾表示，1980年代末、1990年代初以來，燃料噴射已幾乎成為所有引擎的標準配備。

電動車 需要暖車嗎？基本上不需要引擎預熱，但當溫度下降，也會面臨挑戰。

美國汽車協會最近測試發現，電動車在氣溫華氏20度或更低時行駛且車廂暖氣啟動時，續航里程約損失40%。

寒冷會使所有汽車的輪胎放氣，對電動車的影響比混合動力車或內燃機汽車要大得多，因為電動車通常比傳統引擎汽車重。辛克萊爾說，為應付額外重量，電動車胎壓為45至48psi，天氣變冷就會降低，但多數駕駛從不檢查胎壓。

無論駕駛哪一種汽車，專家一致認為，寒天駕駛的關鍵是密切注意氣象預報以便準確預知寒天何時到來。