我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

教育部稱五所大學大量出現反猶太主義 已展開調查

冬天暖好車再上路 注意新、舊車時間不一樣

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Image by Mircea Ploscar from Pixabay
Image by Mircea Ploscar from Pixabay

開車上路前究竟需不需要暖車？關於這個議題，有許多傳聞以及家長、社群媒體建議，說法相互矛盾。紐約郵報(New York Post)為此諮詢兩位專家釐清，專家提醒，寒天應先暖車，但新舊車暖車時間不一樣。

美國汽車協會(AAA)公共事務資深經理辛克萊爾(Robert Sinclair, Jr.)表示，一般來說，道路上絕大多數汽車沒有必要先暖車；啟動車輛後，在繫好安全帶的時間內，車況就足以啟程上路。

辛克萊爾說，由於採用燃料噴射技術(fuel injection technology)和合成油，開車上路之前不需要刻意長時間讓引擎空轉。即使處於較低溫度，合成油也能夠流動並潤滑引擎。

汽車專業媒體Car Coach Reports汽車專家菲克斯(Lauren Fix)表示，較新的汽車只需等待 1、2分鐘即可上路。

雖說不需要等待很長時間再啟程，但寒天裡馬上踩油門上路也非上上策。

辛克萊爾提醒，最關鍵的是要緩緩駕駛車輛，直到引擎達到運作溫度(operating temperature)，如果配有儀表板應該會顯示該溫度。無論如何，平穩駕駛都能夠讓機油更有效率的循環、讓變速箱和相關零件變暖，怠速時，這些零件都保持冷卻。

菲克斯表示，現代款汽車不需要長時間預熱，但舊款車仍應怠速五分鐘，好好暖車。

如何分辨車子屬於舊款還是現代款？辛克萊爾進一步說明，裝有化油器的老式車輛通常需要預熱才能達到運作溫度，但許多採用這項技術的車輛開始被歸入經典車類別。

辛克萊爾表示，1980年代末、1990年代初以來，燃料噴射已幾乎成為所有引擎的標準配備。

電動車需要暖車嗎？基本上不需要引擎預熱，但當溫度下降，也會面臨挑戰。

美國汽車協會最近測試發現，電動車在氣溫華氏20度或更低時行駛且車廂暖氣啟動時，續航里程約損失40%。

寒冷會使所有汽車的輪胎放氣，對電動車的影響比混合動力車或內燃機汽車要大得多，因為電動車通常比傳統引擎汽車重。辛克萊爾說，為應付額外重量，電動車胎壓為45至48psi，天氣變冷就會降低，但多數駕駛從不檢查胎壓。

無論駕駛哪一種汽車，專家一致認為，寒天駕駛的關鍵是密切注意氣象預報以便準確預知寒天何時到來。

電動車 社群媒體 低溫

上一則

出國旅遊怎麼避免得流感？ 達人公開8項防疫小物

下一則

退稅超過1000元？專家建議更新W-4表格

延伸閱讀

專家警告：這種睡姿讓頸背疼痛 甚至阻礙呼吸

專家警告：這種睡姿讓頸背疼痛 甚至阻礙呼吸
Tesla銷量疲軟 加州市場占比跌破6成

Tesla銷量疲軟 加州市場占比跌破6成
手機是細菌溫床 專家：4招消毒並預防生病

手機是細菌溫床 專家：4招消毒並預防生病
聯合航空休士頓飛紐約 起飛引擎突起火 機上109人緊急撤離

聯合航空休士頓飛紐約 起飛引擎突起火 機上109人緊急撤離

熱門新聞

冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

2025-01-28 10:23
鯛魚(Porgy)。Image by Engin Akyurt from Pixabay

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

2025-01-30 09:09
用對方法保存花椰菜，可以存放約兩周。（取材自unsplash.com＠Tyrrell Fitness And Nutrition）

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

2025-01-26 19:21
網友分享2024年在好市多(Costco)買到的最佳清潔布品牌。好市多示意圖。(美聯社)

網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

2025-01-29 19:55
三明治連鎖店賽百味(Subway)。路透

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

2025-02-03 09:46
豌豆。Image by Rajesh Balouria from Pixabay

綠手指出動 這5種蔬菜二月可開始播種了

2025-01-31 10:27

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...
關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹