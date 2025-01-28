春節大掃除減壓 家政達人：放過這6個地方

示意圖。Image by Solomon Rodgers from Pixabay

春節 大掃除是件耗時又費力的工作，儘管深度清潔能讓家中煥然一新，迎接新年的到來，但有必要擦洗每個角落嗎？家居生活網站The Spruce指出，根據專業人士的建議，如果時間不夠或想省點力氣，以下是他們認為可以忽略的地方。

1.廚房櫥櫃內部

廚房是家中需要定期（即使不是每天）清潔的地方，但清潔專家伊凡諾娃（Galia Ivanova）表示，即使如此，清潔櫥櫃內部也嫌多餘。她說，除非有濺出的污漬、滲漏或破損問題，否則這裡最好維持表面清潔即可。

2.花崗石或大理石檯面

廚房或浴室經常使用的花崗石或大理石表面，雖然應保持乾淨，但正如潔專家卡佐（Alessandro Gazzo）所說，很容易陷入過度清潔。他說，這些材質很敏感，如果使用磨損性化學物質或用力擦洗，會破壞表面；與其試圖深度清潔，不如平日用肥皂水或專用清潔劑勤加維護即可。

3.室內燈具

照明開關因經常被觸摸，必須定期清潔，但卡索表示，燈具本身便只需偶爾擦拭或吸塵即可。他說，任何不會直接接觸的區域或物品，都不需優先清潔；沒有必要為了將燈具納入大掃除計畫而備感壓力。

4.戶外燈具

迅速清掃室外入口通道應是例行清潔的一部分，但伊凡諾娃指出，如果連戶外燈具也清潔，便太費力氣。戶外燈具與室內的一樣容易積灰塵與碎屑，即使如此，她還是建議不需深度清潔，每隔幾個月用濕布簡單擦拭一下，讓它們保持良好外觀即可，並避免使用刺激性清潔劑。

5. 牆板與踢腳板

牆板與踢腳板需定期擦拭，以清除灰塵，但若試圖讓它們一塵不染，需要用力擦洗或使用刺激性化學品，而這兩種方法都不必要。伊凡諾娃表示，過度清潔會磨損油漆或拋光，讓它們看來更糟；此外，不斷移動家具來清潔牆板，也可能造成刮痕或凹痕。

6. 櫥櫃門

櫥櫃門很容易弄髒，尤其是玻璃門或經拋光處理，但即使是容易留下指紋的門板，也不需要全部擦拭。伊凡諾娃說，通常只需簡單擦拭，去除指紋和污漬即可；除非有陳年污垢或刮痕，才需更大面積的清潔，否則只局部處理，節省一些時間。