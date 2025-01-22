水煮蛋與這4種食物 專家：不應用微波爐加熱

蛋。Image by Sharmin Shimu from Pixabay

吃剩的食物可做為簡單的午餐、午後點心、深夜小食，雖然用微波爐加熱剩菜剩飯方便又快速，但食品專家表示，這卻不是最好的做法。

紐約郵報報導，密西根州立大學指出，微波爐會造成食物加熱不均，留下為熱透的部分，讓有害細菌在過程中存活。此外，微波爐加熱的食物常口感不佳，可能變柴或過熟。

食品專家指出，即使再忙，何時應避免使用微波爐加熱，以及哪些食物應該避免以這種方式加熱。

1. 水煮蛋

水煮蛋除富含蛋白質，更是方便攜帶的最佳零食；但食品專家建議吃冷的，而不要用微波爐加熱。

新澤西州 營養師霍特澤（Amanda Holtzer）表示，絕不要用微波爐加熱水煮蛋，這樣會在蛋白中產生蒸氣和壓力，可能導致噴發。她說，這種噴發可能發生在微波爐，也可能在盤中，更可怕的是，當一口咬下時，也可能在口中爆開。

2. 富含維生素C食物

霍特澤表示，由於維生素C是水溶性，對於熱十分敏感，因此不要用微波爐來加熱富含維生素的食物，會降低與破壞營養。

富含維生素C的食物包括花椰菜、甜椒、莓果與綠葉蔬菜，為保持這些食物完整的營養成分，霍特澤建議儘量生吃。

3. 雞肉

霍特澤說，從食物安全的角度來看，加熱雞肉是沒問題；不過，從品質的角度，她建議不要這樣做。她表示，當雞肉烹煮後存放在冰箱時，肉中的脂肪會氧化，這會改變雞肉的化學結構與風味；當重新加熱時，雞肉中的水分會蒸發殆盡，讓雞肉既有異味又口感不佳。

對於剩餘的雞肉，霍特澤建議重新用在不需重新加熱的食譜 中，例如雞肉沙拉三明治或雞肉捲。

4. 海鮮

霍特澤指出，重新加熱海鮮不是好作法，魚類是她建議完全不要這樣做的食物。她說，微波爐的高熱會讓魚肉中水分迅速蒸發，造成乾柴、橡膠般的口感。

從烹飪的角度，亞特蘭大 行政總廚紐特茲（Jim Nuetzi）也認為，用微波爐加熱海鮮無法達到最佳效果。他說，要重新加熱任何海鮮而不受到不良影響很困難，但用微波爐加熱海鮮，會讓它變得更柴。

5. 牛排

專家表示，如果從一家不錯的餐廳帶回一些不錯的牛排，第二天想用微波爐加熱，那麼便無法享受到同樣的美食體驗。

霍特澤說，重新加熱牛排會導致失去其嫩滑的口感與風味，讓肉變乾、變硬；此外，微波爐加熱會導致溫度不均，讓牛排一部分過熟，而其他部分則仍然是冷的。