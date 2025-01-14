這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

蒜頭、洋蔥。Image by Monika from Pixabay

即使是最注重健康的人，也可能忽略冰箱中存放了一些可能產生毒素的物品。每日郵報報導，許多人都知道保存罐頭、未密封的生肉與魚類的危險，但不知有些蔬菜也會造成健康問題。

食品科學家強烈建議，將薑、蒜頭、洋蔥、黃瓜與彩椒放在廚房檯面或儲藏室即可；把它們放入冰箱，會促進黴菌生長，並將口感從新鮮爽脆變為軟爛。

某些冷藏食物可能長出有劇毒的黴菌，冰箱裡的洋蔥與蒜頭會長出黑黴，可能導致腎臟受損、肺部感染、急性中耳炎與過敏反應。薑也會長出短密的青黴菌，吸入其孢子會引起呼吸道問題；食用則會降低免疫功能、造成腸胃不適，並可能引起肝臟中毒。

蒜頭、洋蔥

蒜頭和洋蔥屬於蔥類，如果放在陰涼乾燥的地方，溫度約低於華氏65度，便不需冷藏；不過，一旦去皮或切片後，專家建議將它們存放在冰箱的密封容器中。

冰箱中的低溫 、潮濕環境會將蔥類中的澱粉轉換成糖，使其更快變軟、變濕。亞利桑納大學食品安全與微生物學專家庫柏（Margarethe Cooper）指出，存放在涼爽、通風、乾燥的地方，整顆洋蔥的保存期限可長達三個月甚至半年，只要乾燥、結實、表皮完整、沒有發芽即可食用。

她提醒，應將它們從袋中取出，如果將洋蔥放在塑膠袋中、未保持空氣流通，會讓濕氣留在袋中，促使黴菌等微生物滋生，縮短保存期限。

冷藏的蒜頭也可能在幾天後長出綠芽，大幅縮短保存期，還可能變苦，改變菜餚的味道，不過對健康的風險極低。

薑

低溫、潮濕的環境會讓未去皮的薑變得像橡皮，甚至發霉；低溫也會使薑的辛辣味變淡，影響烹調食物的風味。在陰涼乾燥的地方，未去皮的整塊薑可以保存數星期。

如吸入薑表皮的黴菌孢子，可能引起打噴嚏、鼻塞、皮疹或哮喘惡化。有些黴菌在攝入後可能會引起噁心和其他腸胃問題、肝腎損害以及免疫降低。

小黃瓜

小黃瓜對低溫、潮濕的環境極為敏感，很容易產生「寒害」，造成軟爛、腐壞。潮濕的環境最有利黴菌生長，尤其是已變軟的小黃瓜，沙門氏菌和大腸桿菌等會在腐爛的黃瓜上大量繁殖。若冷藏、但未放在密閉容器中，積聚的水份會加速小黃瓜的腐爛；一旦冷藏，便盡快食用，不要超過三天。

將黃瓜放在室溫下的廚房檯面，最能保持黃瓜的風味，不過保存期限只會縮短至幾天。成熟水果（如蘋果、香蕉、梨、奇異果與番茄）所釋放的乙烯，也會加速附近的小黃瓜腐爛。

彩椒

五顏六色的甜椒在冰箱中，低溫、潮濕環境會破壞其細胞結構，而失去脆度、變得軟塌；除非它們被切過，否則不需冷藏，存放在陰涼乾燥的地方即可。

蔬果宅配業者Imperfect Foods主管洛特曼（Maddy Rotman）表示，濕度是關鍵，潮濕會讓甜椒失去脆度，試著放在儲藏室或櫥架上。