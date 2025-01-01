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後院不該種這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

編譯周靜芝 / 即時報導
結果的野山楂（Crabapple）。Image by Анна Иларионова from Pixabay
結果的野山楂（Crabapple）。Image by Анна Иларионова from Pixabay

果樹不僅能為庭院景觀增添美感與色彩，有些還能結實纍纍、提供營養與美味。有「美國生活大師」與「家政女王」稱號的瑪莎·史都華（Martha Stewart）撰文指出，雖然在院子裡種植果樹有許多好處，但要小心某些品種，它們可能具侵入性、難以修剪，或是結的果實反而帶來麻煩（例如在新鋪好的車道上有一堆壓碎的漿果）。以下是園藝專家分享不該在院子裡栽種的七種果樹：

1. 結果的野山楂（Crabapple）

野山楂也被稱為野生酸蘋果，是種美麗的開花喬木，但樹藝師休辛克維特（Ben Heusinkvelt）表示，它們結出的小而苦果實對野生動物很有好處，但在初冬果實掉落後，清理起來卻很麻煩，容易造成髒亂；應避免種在車道和人行道邊，以免果實黏在鞋子與輪胎上。他建議，可考慮以無果品種的野山楂取代。

2. 雌性銀杏（Ginkgo Biloba）

銀杏是最古老的樹種之一，以豔黃秋葉而聞名；若想在庭院欣賞它們的美麗，應避免種植雌性品種。園藝師亞布迪（Damon Abdi）說，銀杏樹分雌性與雄性，避免種植雌株，是因為結出的味臭、多汁果實，將帶來麻煩；相反地，應選擇雄性銀杏。

3. 桑樹（mulberry）

桑樹因生長快速而廣受歡迎，幾乎每個州都能找到它們的蹤跡。但休辛克維特指出，如果將它們種植在錯誤的地點，會發現掉落的果實幾乎可弄髒任何表面；一棵桑樹約可產超過75加侖的小果實，可以沾污水泥地、汽車，還會黏在鞋底帶入屋內。

4. 豆梨樹（Bradford Pear）

不在院子裡種植豆梨樹的最大原因是，它的漂亮白色花朵具有強而難聞的氣味；雖能結出果實，卻不能食用。此外，豆梨的枝幹脆弱，遇寒冷天氣與大風便容易摧折；在某些地區也屬入侵物種。亞布迪表示，它們壽命短、花香不吸引人，建議改選其他果樹。

5. 桑橙（Osage Orange）

桑橙與橙沒有任何關係，原產於美國許多地區，是常見的灌木。休辛克維特說，這種樹不適合美化景觀的主要是，樹幹與枝條不但粗壯堅硬，且極為密集，難以修剪；還會結出比壘球還大的綠色果實，當它們開始掉落時，可要小心別被擊中。此外，樹幹與樹枝會生刺，作為對付野生動物的自衛手段。

6. 櫻桃李（Cherry Plum）

櫻桃李與美味的櫻桃毫無關係，葉子雖好看，但有許多問題。亞布迪說，這種樹的木質脆弱，常會受到天氣影響，限制了它們的壽命；果實雖具觀賞價值，但如果靠近人行道，也易造成髒亂。果實的種子含有有毒化合物，人和寵物若誤食恐會致病。

7. 烏桕（Tallow Tree）

烏桕在美國某些地區屬高度入侵植物，會產生大量種子，影響庭院中其他植物的生存；更麻煩的是，這種樹一旦生根，便極難移除。亞布迪說，不建議在院子裡種植烏桕，應及早移除樹苗，在問題失控前解決。

桑樹（mulberry）。Image by İsmet Şahin from P...
桑樹（mulberry）。Image by İsmet Şahin from Pixabay

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