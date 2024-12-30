4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

奇異果。Image by Charlotte Govaert from Pixabay

西梅乾能改善便秘，這已不是秘密；但根據一位消化道健康權威醫師的說法，另一種較不知名的水果也有同樣有效，甚至更有效。

每日郵報報導，倫敦胃腸外科醫生拉賈（Karan Rajan）表示，一顆奇異果幾可立即緩解便秘。他在抖音（TikTok）上告訴530萬名追隨者，科學證實有四種食物可改善腸道健康。

名列第一的是富含可溶性纖維的奇異果，這種纖維會吸收水分在腸道中形成凝膠，讓大便變軟、增加排便次數。拉賈說，高劑量纖維相當於瀉藥具有的舒緩便秘效果，而不會產生副作用。

其他富含水溶性纖維的食物包括無花果、酪梨、亞麻籽與蘋果。

英國約有七分之一成年人與高達三分一兒童或多或少有便秘問題，雖然偶爾便秘無妨，但經常便秘則會增加罹患腸癌的風險。

在拉賈促進腸道健康的食物清單上，還有咖啡 。他說，這種讓人充滿活力的飲料與降低脂肪肝和肝硬化的風險有關。

咖啡同時含有水溶性纖維與多酚，多酚可作為益生元來滋養腸道中的好菌；咖啡也可改善腸道蠕動，有助減少便秘。拉賈說，即溶咖啡與無咖啡因咖啡具有相同的益處。

名單上的第三項是拉賈試著每天都吃的零食，包括杏仁、核桃 與開心果的綜合堅果。他說，它們能提供多樣化的益生纖維，促進腸道內微生物的多樣性。

拉賈指出，研究顯示經常食用堅果（每天約20至30克）與降低罹患癌症 的風險有關，這可能是減少體內發炎與改善腸道健康所致。

拉賈清單上的最後一種食物是每個胃腸外科醫師或營養師都喜愛的食物，它就是優格，尤其是含有乳酸桿菌與雙歧桿菌等活性益生菌的優格。

拉賈說，這有助增加好的微生物數量，優格也被證明可減輕腸躁症的症狀，包括便秘。