詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

突然接到一通陌生的電話號碼，擔心是詐騙嗎？也許可以從前三個數字找到線索。網路安全專家警告，駭客經常使用四個州的區域號碼。

2024年最常被詐騙集團 使用的區號為720(科羅拉多州)、272(賓州 )、959(康乃狄克州)、346(德州 )。

報告指出，詐騙集團使用「電話號碼詐騙」(number spoofing)，改動來電顯示資訊，顯示熟悉或可信的區域號碼，表明這四個州受到詐騙通訊的極大影響。

查號公司ReversePhone在報告中指出，許多詐騙份子偏好使用人口密集州的區號，以展現可靠性和可信度。

該公司識別出已被指控詐騙案中三個最常見的電話號碼：(763) 274-3899、(217) 402-1312、(202) 456-1111。

ReversePhone指出，詐騙號碼經常與高通話量有相關，尤其是假期或報稅季等高峰期間，相關的詐騙如免費獎金、緊急銀行通知等更為常見。

專家建議將未知號碼設為靜音，封鎖並檢舉顯示「可能是詐騙」的來電。

報告檢視儲存在電話號碼反向查詢工具中的客戶電話投訴紀錄，識別詐騙集團經常使用的號碼，詐騙份子經常使用被稱為「number spoofing」或「caller ID spoofing」的技術。

ReversePhone指出：「這種詐欺增加接聽電話的可能性，因為人更傾向信任和回應地方或可識別的號碼，因此最好不要接聽未知號碼來電。」

聯邦傳播委員會(FCC)警告，接聽電話可能無法立即辨別來電是否為詐騙，用戶應該對任何詢問個人識別資訊的要求極度謹慎。

最常見的投訴是銀行詐騙，涉及授予詐騙份子遠端權限，或將錢轉到另一個帳戶。

一名用戶通報，她接到一通聲稱是Capital One銀行的來電，表示要驗證她的商業信用卡資訊，「當我提供所有詳細資訊後，他們控制我的手機以獲取銀行的安全驗證碼，然後他們登入我的銀行帳戶，啟動電子轉帳，從其中一個帳戶轉走2萬元。」

科羅拉多州中北部(720)、賓州東北部(272)、康州哈特福(Hartford，959)、德州休士頓(Houston，346)這幾個區號的居民最常被當作目標。

FCC建議，接電話切勿給予個人資訊，如銀行帳戶號碼、社會安全號碼(SSN)、娘家姓氏、密碼或其他識別資訊。