用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

示意圖。Image by gong from Pixabay

鋁箔紙是每個家庭廚房的必備物品，但專家警告說，絕對不要用它來包裹剩菜剩飯。每日郵報（Daily Mail）報導，芝加哥 AQUA實驗室食品科學家卡特萊特（Zachary Cartwright）表示，用鋁箔紙包裝的食物有被危險細菌感染的風險。

與密封的容器與塑膠夾鏈袋等較安全的選項不同，鋁箔紙無法形成真空密封。在不透氣的條件下，會阻擋空氣中的氧與食物接觸，而大部分危險病原菌都需要氧才能生長。

卡特萊特指出，鋁箔紙無法達到完全密閉的效果，因為它沒有黏著性，不能完全貼合表面。食用使用鋁箔紙包裝的剩菜剩飯恐造成嚴重的食物中毒，甚至可能致命。

鋁箔紙在數十年前取代了錫箔紙，因為它更便宜、耐用，用於烘烤魚或包裝三明治都很好用。但卡特萊特表示，鋁箔紙並不適合用來包裝剩菜，儘管許多人都有這樣的習慣。

更安全的選擇是使用有蓋密封容器、可密封的夾鏈袋，甚至保鮮膜，因為這些都能讓封口密閉，有助防止微生物滋生。

萊斯特大學臨床微生物學講師佛里斯東（Primrose Freestone）也強調，剩餘食物使用密封容器的重要性。她說，如未正確儲存及重新加熱剩餘食物，將有食物中毒的風險；一般冰箱的冷藏溫度在37°F至40°F間，不足以阻止所有危險微生物生長，因此冷凍是更好的選擇。

更重要的是，根據卡特萊特的說法，鋁有可能與酸性和鹹性食物發生反應，滲入剩餘的食物中，例如味道濃烈的番茄醬。長期攝入鋁會造成神經毒性發育障礙，並損害腎臟、肝臟與骨骼。

因此最好使用可密封的玻璃或塑膠容器來裝剩菜，佛里斯東說，這有助節省金錢和減少食物浪費。

正確儲存剩餘食物的方法還包括在容器上貼標籤、註明日期，這樣就可以準確地記錄哪些食物需快點吃掉；剩菜一定要在兩天內吃完，如果發現任何可疑的跡象，例如異味或變質，就應該丟棄。

佛里斯東建議，如不確定能在兩天內吃完，便將它們放入冷凍庫，會比以冷藏保存更有彈性。