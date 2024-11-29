我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅來襲前 零售商年底促銷新招：漲價前快買

梅西感恩節遊行雨中開拔 觀眾熱情不減 挺巴抗議者堵路被捕

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by gong from Pixabay
示意圖。Image by gong from Pixabay

鋁箔紙是每個家庭廚房的必備物品，但專家警告說，絕對不要用它來包裹剩菜剩飯。每日郵報（Daily Mail）報導，芝加哥AQUA實驗室食品科學家卡特萊特（Zachary Cartwright）表示，用鋁箔紙包裝的食物有被危險細菌感染的風險。

與密封的容器與塑膠夾鏈袋等較安全的選項不同，鋁箔紙無法形成真空密封。在不透氣的條件下，會阻擋空氣中的氧與食物接觸，而大部分危險病原菌都需要氧才能生長。

卡特萊特指出，鋁箔紙無法達到完全密閉的效果，因為它沒有黏著性，不能完全貼合表面。食用使用鋁箔紙包裝的剩菜剩飯恐造成嚴重的食物中毒，甚至可能致命。

鋁箔紙在數十年前取代了錫箔紙，因為它更便宜、耐用，用於烘烤魚或包裝三明治都很好用。但卡特萊特表示，鋁箔紙並不適合用來包裝剩菜，儘管許多人都有這樣的習慣。

更安全的選擇是使用有蓋密封容器、可密封的夾鏈袋，甚至保鮮膜，因為這些都能讓封口密閉，有助防止微生物滋生。

萊斯特大學臨床微生物學講師佛里斯東（Primrose Freestone）也強調，剩餘食物使用密封容器的重要性。她說，如未正確儲存及重新加熱剩餘食物，將有食物中毒的風險；一般冰箱的冷藏溫度在37°F至40°F間，不足以阻止所有危險微生物生長，因此冷凍是更好的選擇。

更重要的是，根據卡特萊特的說法，鋁有可能與酸性和鹹性食物發生反應，滲入剩餘的食物中，例如味道濃烈的番茄醬。長期攝入鋁會造成神經毒性發育障礙，並損害腎臟、肝臟與骨骼。

因此最好使用可密封的玻璃或塑膠容器來裝剩菜，佛里斯東說，這有助節省金錢和減少食物浪費。

正確儲存剩餘食物的方法還包括在容器上貼標籤、註明日期，這樣就可以準確地記錄哪些食物需快點吃掉；剩菜一定要在兩天內吃完，如果發現任何可疑的跡象，例如異味或變質，就應該丟棄。

佛里斯東建議，如不確定能在兩天內吃完，便將它們放入冷凍庫，會比以冷藏保存更有彈性。

芝加哥

上一則

「川普關稅要來了」零售商年底購物季促銷新招：漲價前快點買

下一則

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

延伸閱讀

未來5年加州最宜購屋地點 房產專家推薦4郊區

未來5年加州最宜購屋地點 房產專家推薦4郊區
專家：藥物、補品、食品、化妝品、汽車等不必買最貴的

專家：藥物、補品、食品、化妝品、汽車等不必買最貴的
二手店這6種玻璃工藝品 專家：買下就挖到寶了

二手店這6種玻璃工藝品 專家：買下就挖到寶了
冰箱恐貴20%…專家：川普上台加關稅 黑五快搶高單價品

冰箱恐貴20%…專家：川普上台加關稅 黑五快搶高單價品

熱門新聞

「股神」巴菲特(Warren Buffett)。(路透)

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

2024-11-22 11:35
維生素軟糖。示意圖。Image by Alexa from Pixabay

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

2024-11-22 09:48
西洋菜。Image by 아름 김 from Pixabay

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

2024-11-25 09:46
量販零售連鎖店好市多(Costco)。歐新社

好市多最受歡迎冷凍食品 這道義式料理贏過蝦仁炒飯

2024-11-22 10:26
網友定居舊金山卻感到很無聊。示意圖，非新聞當事者。(路透)

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

2024-11-23 20:25
網友分享好市多必帶手信。Costco示意圖。(美聯社)

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

2024-11-24 22:05

超人氣

更多 >
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康
這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟
加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...