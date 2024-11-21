房屋外觀這5種「錯誤」 專家：有損房價

要賣房時，千萬別低估房屋的外觀。德州大學研究指出，漂亮、吸引人的外觀可增加7%的房價。示意圖。Image by JamesDeMers from Pixabay

要賣房時，千萬別低估房屋的外觀。德州大學研究指出，漂亮、吸引人的外觀可增加7%的房價 。奧克拉荷馬州 土爾莎市房地產商莫瑞森（Cindy Morrison）說，房屋外表維修良好，對潛在買主來說，是一大鼓舞。

反之，房子的外觀若有如下五種「錯誤」，會讓買家望而止步，即使想買，出價也低，延長房子上市的時間。加州蒙特西托（Montecito）地產商克拉克（Cristal Clarke）說，人家看這戶房子久久賣不出去，屋主的議價能力就會降低。

簡言之，「外觀吸引力」（curb appeal）不強，就有損房價。房仲界人士綜合外觀五大缺失如下：

一、庭院太凌亂。

克拉克說，草坪不理，樹木亂長，花圃不整，在買方看來，就是「維修不力」的明顯跡象。她建議賣屋人，把枯死的花草樹枝移除，把樹木修剪成型，花圃種上盛開的花，堆上新的木削片也好，讓庭院看起來像漂亮的公園一角。房仲艾米爾（Cara Ameer）說，矮樹叢如果長得太高，擋住視線，趕快換個樣子，讓房子呈現「路人」眼前，而不是讓路人看不到你家。

二、庭院太單調。

庭園的綠意太少，不但不吸引人，還予人單調乏味感，克拉克說，尤其是高級住宅區的房屋，大家都把庭園的設計和房屋本身聯想在一起。紐約州魏契斯特郡仲介商史坦因（Bonnie Stein）說，賣家不妨考慮種些不太需要維護的植物，讓潛在的買家認為，這所房子的庭院很容易管理。

三、掉漆剝落。

克拉克說，外觀掉漆或剝落，會減損房屋的美觀，予人「久未維修」的感覺。如果你不想花太多錢整理，也不知道對方喜歡什麼顏色，她建議至少把正門重漆一遍，百葉窗換新，粉刷一下外牆，外觀就迥然不同。

四、政治看板。

新澤西州 希爾斯戴爾（Hillsdale）仲介商德瓦多（Larry DeVardo）提醒選舉期間賣房的人，支持哪個候選人的招牌或旗幟，最好拿掉。「目前這種政治氣候，你可能得罪50%潛在買主。」

五、車道破損。

要賣房，車庫和車道最好都重整，更忌諱裂縫中長出野草來。艾米爾說，有些人看到車道或步道老舊不堪，連進屋一瞧的興致都沒了。