我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

證券交易委員會主席詹斯勒辭職 將於川普就職日離任

爭議纏身 蓋茨宣布婉拒司法部長提名

房屋外觀這5種「錯誤」 專家：有損房價

記者張聲肇/即時報導
要賣房時，千萬別低估房屋的外觀。德州大學研究指出，漂亮、吸引人的外觀可增加7%的房價。示意圖。Image by JamesDeMers from Pixabay
要賣房時，千萬別低估房屋的外觀。德州大學研究指出，漂亮、吸引人的外觀可增加7%的房價。示意圖。Image by JamesDeMers from Pixabay

要賣房時，千萬別低估房屋的外觀。德州大學研究指出，漂亮、吸引人的外觀可增加7%的房價奧克拉荷馬州土爾莎市房地產商莫瑞森（Cindy Morrison）說，房屋外表維修良好，對潛在買主來說，是一大鼓舞。

反之，房子的外觀若有如下五種「錯誤」，會讓買家望而止步，即使想買，出價也低，延長房子上市的時間。加州蒙特西托（Montecito）地產商克拉克（Cristal Clarke）說，人家看這戶房子久久賣不出去，屋主的議價能力就會降低。

簡言之，「外觀吸引力」（curb appeal）不強，就有損房價。房仲界人士綜合外觀五大缺失如下：

一、庭院太凌亂。

克拉克說，草坪不理，樹木亂長，花圃不整，在買方看來，就是「維修不力」的明顯跡象。她建議賣屋人，把枯死的花草樹枝移除，把樹木修剪成型，花圃種上盛開的花，堆上新的木削片也好，讓庭院看起來像漂亮的公園一角。房仲艾米爾（Cara Ameer）說，矮樹叢如果長得太高，擋住視線，趕快換個樣子，讓房子呈現「路人」眼前，而不是讓路人看不到你家。

二、庭院太單調。

庭園的綠意太少，不但不吸引人，還予人單調乏味感，克拉克說，尤其是高級住宅區的房屋，大家都把庭園的設計和房屋本身聯想在一起。紐約州魏契斯特郡仲介商史坦因（Bonnie Stein）說，賣家不妨考慮種些不太需要維護的植物，讓潛在的買家認為，這所房子的庭院很容易管理。

三、掉漆剝落。

克拉克說，外觀掉漆或剝落，會減損房屋的美觀，予人「久未維修」的感覺。如果你不想花太多錢整理，也不知道對方喜歡什麼顏色，她建議至少把正門重漆一遍，百葉窗換新，粉刷一下外牆，外觀就迥然不同。

四、政治看板。

新澤西州希爾斯戴爾（Hillsdale）仲介商德瓦多（Larry DeVardo）提醒選舉期間賣房的人，支持哪個候選人的招牌或旗幟，最好拿掉。「目前這種政治氣候，你可能得罪50%潛在買主。」

五、車道破損。

要賣房，車庫和車道最好都重整，更忌諱裂縫中長出野草來。艾米爾說，有些人看到車道或步道老舊不堪，連進屋一瞧的興致都沒了。

房價 新澤西州 奧克拉荷馬州

上一則

搶便宜…送菜上門的「藍圍裙」 黑五前促銷打5折

下一則

弗里克收藏明春重新開幕 維梅爾「情書」將現身紐約

延伸閱讀

華盛頓州「百日咳」病例激增 惠特曼、克拉克、奇蘭感染率最高

華盛頓州「百日咳」病例激增 惠特曼、克拉克、奇蘭感染率最高
聖塔克拉拉圖畫小說俱樂部 11月聚焦「沙灘上的日子」

聖塔克拉拉圖畫小說俱樂部 11月聚焦「沙灘上的日子」
揭醜聞怒殺記者 前賭城民選官員重判28年 比陪審團量刑多8年

揭醜聞怒殺記者 前賭城民選官員重判28年 比陪審團量刑多8年
WNBA／聯盟收視新高仍慘虧4000萬 NBA股東不滿稱「虧錢養女籃」

WNBA／聯盟收視新高仍慘虧4000萬 NBA股東不滿稱「虧錢養女籃」

熱門新聞

水煮蛋。Image by ivabalk from Pixabay

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

2024-11-15 09:12
華人網友吃中餐結帳嚇到。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Afif Ramdhasuma）

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

2024-11-18 19:40
腿抽筋。Image by Kindel Media from Pexels

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

2024-11-14 09:17
炒蛋。Image by Vladimir Adrian from Pixabay

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

2024-11-19 09:18
德州奧斯汀。Image by Kate Baucherel from Pixabay

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

2024-11-15 12:25
好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

2024-11-12 11:30

超人氣

更多 >
12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧