刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

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刷牙後不要漱口，把含氟牙膏吐掉即可。這個小動作，是抖音 平台上流傳的保護牙齒新招，牙醫也認可。

齒科專家建議每天刷牙至少兩次，目的是防止蛀牙。他們也不建議漱口的原因是，讓牙膏的氟成分留在牙齒，更具護牙作用。

美國牙醫協會發言人隋穆爾(Brittany Seymour)也是牙醫學院的副教授。她說，非要漱口的話，用手掬一小口水輕輕潤過再吐出，而且刷完牙20分鐘後再漱。

不過，密西根大學牙醫學院教授芳塔娜(Margherita Fontana)認為，牙齒很健康的人可以不用省略漱口這一步；吃得很甜或容易蛀牙的人，才需要氟的「治療。」「你漱口的時候，基本上把牙膏裡的成分也潄掉了。」

喜歡潄口的人還有一個選擇，她說：含上一口含氟的漱口水。

牙垢上有一層會製造酸的細菌，這些細菌在甜食糖分的加持下，又不講究口腔衛生的話，酸的腐蝕作用，很容易蛀牙。氟是礦物質，能夠替代從琺瑯質流失的礦物質，同時減低琺瑯質內礦物質的流失量，發揮保護牙齒的作用。

牙科專家指出，刷完牙留在牙齒上的氟，含量多少都很安全，不過小孩子還是要注意，不能把過量的氟吃進肚裡。