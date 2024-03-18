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降低心臟病發作風險 心臟醫生勸你養成這個習慣

本報記者張聲肇
Photo by Nadine Primeau on Unsplash
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每年有80多萬美國人心臟病發作，專家說，實際數目多很多，因為至少一半發作病例屬「靜默」型，也就是沒有明顯症狀，因而沒有求醫，也因此未列入統計。不論明顯或靜默的心臟病發作，都可能損害心臟，甚至危及生命，所以，降低心臟發病的風險，絕對是明智之舉。

「完美康復」（Recovery Plus）醫療顧問平台的心臟科醫師暨醫療顧問辛格（ Sandeep R. Singh）奉勸大家養成這個習慣，立即就有降低心臟病發作風險之效：健康飲食。

健康飲食可分兩方面講。積極面是多吃水果、蔬菜、全穀類和優質蛋白質；消極面是少吃甚至避免富含飽和脂肪、反式脂肪、高鹽分和高糖分，尤其是精緻糖的食物。辛格說，光是做到消極面，就能夠大幅降低心臟病發作的風險。

櫻桃溪心臟專科網站（Cherry Creek Heart）創辦人、預防心臟病學家柯里（Payal Kohli）進一步提出具體建議：每餐飲食的「分布」為一半蔬果豆類、四分之一優質蛋白質如魚類和豆腐、四分之一全穀類。「每餐食物要有不同的顏色（尤其是蔬菜）、新鮮食材現煮、儘少加工並且低鹽份。有了這健康『食譜』，再進一步講究預防高血壓（ DASH ）或地中海式飲食。後兩者都是對心臟有益的飲食。」

柯里說，會導致心臟病發作的風險因素有許多，下列因素可控制，要改善也不難：

膽固醇--我們要了結膽固醇指數的意義，低密度膽固醇高（ high LDL cholesterol）才是風險。和醫生討論治療選項，指數飆高時更要設法降低，這點很重要。

肥胖--體重要維持在「健康」範圍內，體重身高指數（BMI）最好維持在20-25之間。

糖尿病和前期糖尿病--糖化血色素（ HbA1）最好在5.6以下。

高血壓--柯里認為理想血壓是120-80或更低。

生活習慣--如吸菸、飲食、運動和喝酒。

心臟病 高血壓 食譜

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