城市藍天綠地愈多 老人身心愈健康

華盛頓州立大學研究發現,養老環境藍天綠地愈多,身心感覺就愈舒暢。圖為一名男子在紐約中央公園散步。(路透)

StudyFinds.org網站日前報導,根據華盛頓州 立大學(Washington State University,WSU)研究發現,老人生活在自然環境較小的都會區,仍有助於改善身心健康,換言之,養老環境藍天綠地愈多,身心感覺就愈舒暢。

華盛頓州立大學研究發現,養老環境藍天綠地愈多,身心感覺就愈舒暢。圖為紐約中央公園和周圍的摩天大樓天際線。(路透)

該報告指出,居住地的森林面積增加10%,就有助於降低生活、就學和就業 上的心理困擾;而且綠地、樹林、溪流或自然步道範圍再增加10%,還可以提高老人整體健康狀況。

該報告撰稿人、WSU佛洛伊德 醫學院(Elson S.S. Floyd College of Medicine)醫學生維加拉朱(Adithya Vegaraju)表示:「我們的研究成果顯示,加速城市化會導致城市藍天綠地空間減少,不僅影響住家環境,甚至不利於大眾健康。」

研究人員針對2011年至2019年間,定居華盛頓州都會區約4萬2000名65歲以上老人,調查其身心健康狀況並依各種衡量標準,例如步道長度、社區綠地、樹林面積和開放空間的占比進行比較,釐清自然環境對於老人身心的影響。

圖為在春季開花期間,一名女子在紐約中央公園遛狗。(路透)

結果發現,有近2%老人出現嚴重心理困擾,並有19%參與者認為整體健康狀況持平或變差,維加拉朱表示,該報告是有史以來國內第一個評估老人和自然環境關係的研究:「若老人出現憂鬱、焦慮等心理問題,通常對就醫或諮商會有較大的抗拒,大自然正好是治療心理問題的首選。」其解決之道就是推動大自然療法,例如醫師建議患者多花時間從事戶外活動。

維加拉朱表示:「如果接觸大自然可預防、延緩甚至治療老人心理問題,我們就需要進一步研究,作為改善高齡者心理健康的方法。」

WSU醫學院助理教授、「社區健康研究暨教育研究所」(Institute for Research and Education to Advance Community Health,IREACH)研究員阿米里(Solmaz Amiri)也表示:「希望進一步掌握自然環境對失智症的直接影響或對於認知衰退的減緩效果。」