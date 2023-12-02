打鼾別輕忽 睡眠呼吸中止症恐致命

睡覺打鼾不僅吵了枕邊人，更可能是患了有可能致命的阻塞性睡眠呼吸中止症。(取自pexels)

若你會打鼾，當心可能是患有阻塞性睡眠呼吸中止症(Obstructive Sleep Apnea，OSA)，症狀是停止呼吸長達十秒以上，這是一種潛在的危險狀況；根據美國睡眠醫學 會的資料，若不及時治療，阻塞性睡眠呼吸中止症會導致高血壓 、心臟病、糖尿病 、憂鬱症等，甚至有死亡風險。

睡眠專家、肺病學家、南加州大學凱克醫學院臨床醫學副教授拉達斯古普塔(Raj Dasgupta)表示，美國有超過3000萬人患有阻塞性睡眠呼吸暫停，但診斷不足或被誤診，而女性打鼾被誤診的情況更多，因為女性打鼾可能聲音比較不大。

達斯古普塔表示，如果有以下這些情形，就需要注意了。

盜汗

雖然天氣太熱，服用藥物，或是癌症、甲狀腺、流感及更年期等也會導致盜汗；但根據研究，大約30%患有阻塞性睡眠呼吸中止症的人有盜汗症狀，這是因為身體沒有獲得足夠氧氣，患有盜汗的OSA患者，體內的氧氣水平通常較低。

頻繁醒來

酗酒、糖尿病、水腫、高血壓、藥物、懷孕等都有可能導致半夜頻尿；但達斯古普塔表示，每晚至少起床兩次小便，也可能是阻塞性睡眠呼吸中止症的徵兆。研究發現，約50%的OSA患者有夜尿症，經過治療會減少起床上廁所的次數。

磨牙

達斯古普塔說，睡覺時磨牙也可能是阻塞性睡眠呼吸中止症的徵兆，因為當呼吸道阻塞，嘴巴和下巴的肌肉會移動，試圖疏通阻塞的氣道，這雖尚未得到證實，但這是一個有趣的假設。

早上頭痛

研究亦發現阻塞性睡眠呼吸中止症與醒來時頭痛之間存在關聯。達斯古普塔表示，通常每天或一周的大部分時間都會有頭痛症狀，並且可能在早上醒來後持續幾個小時，但頭痛的原因尚不明確。阻塞性睡眠呼吸中止症引起的頭痛不會感到噁心或對畏光，而是在額頭兩側持續約30分鐘的壓迫感。

憂鬱、疲勞和失眠