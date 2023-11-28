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內臟囤積大量脂肪 阿茲海默症發作機率更高

編譯潘勛／綜合報導
最新研究指出，隨著年長，內臟裡積存大量脂肪的人罹患阿茲海默症的機率較高。(Getty Images)
最新研究指出，隨著年長，內臟裡積存大量脂肪的人罹患阿茲海默症的機率較高。(Getty Images)

有大肚腩的人要小心了，最新研究指出，內臟裡積存大量脂肪的人上了年紀，阿茲海默症發作的機率更高；內臟脂肪不見得會反映在身體質量指數(BMI)上。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，上周在「北美放射學會」(Radiological Society of North America)年會上提出的研究報告顯示，即便人們的BMI很健康，但內臟脂肪也能在器官周遭累積；這種脂肪與腦部的變化有關，可能幾十年後，任何認知功能退化才會看得出來。

以往研究認為，內臟脂肪與人體系統發炎有關，也就是即便健康沒受到威脅，免疫系統也時時備戰之中；內臟脂肪也與胰島素值較高有關。研究主撰人、聖路易華盛頓大學醫學院神經放射科學者拉吉(Cyrus Raji)指出，咸信系統發炎、胰島素值較高，都致阿茲海默症最後發作。

拉吉指出，學界必須超脫體脂的傳統概念如BMI，真實地檢視體脂分布的細節，來了解其對健康造成的風險。

拉吉表示，要用磁核共振掃描(MRI)來看腸胃，才能證實一個人內臟脂肪的等級；但有些跡象可資參考，例如腰圍大於臀圍、血糖值高到診出糖尿病或糖尿病前期。

「阿茲海默症協會」指出，全國該失智症患者逾600萬人，估計到2050年該數字會上升到1300萬。

為了更近端詳內臟脂肪對阿茲海默症的潛在影響，拉吉與他的同事分析54位認識功能健康的參與者，他們的年紀在40到60歲，BMI平均值在32。聯邦疾病防治中心(CDC)表示，BMI在30或更高就被視為有肥胖症。

學者們測量參與者的一堆健康參數，例如胰島素及血糖值，再用MRI評估皮膚以下、內臟周遭的脂肪量，以及大腦皮質的厚度；隨著阿茲海默症進展，皮質會變薄。

學者們另用正子斷層掃描(PET scan)來看濤(tau)與類澱粉(amyloid)兩種與阿茲海默症有關的蛋白質，其數值是否較高；拿內臟脂肪與腦部掃描數值一起分析，發現內臟脂肪愈多者，腦部類澱粉蛋白質積聚更多，意味阿茲海默症發作的危險性愈高。

最新研究指出，內臟裡積存大量脂肪的人上了年紀，阿茲海默症發作的機率更高。(Get...
最新研究指出，內臟裡積存大量脂肪的人上了年紀，阿茲海默症發作的機率更高。(Getty Images)

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