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研究：多吃爆米花等全穀類 可降低失智風險

記者張聲肇／綜合報導
新的研究發現，多吃全穀類食物的人，認知能力比全榖類吃得少的人年輕8.5歲。(Getty Images)
新的研究發現，多吃全穀類食物的人，認知能力比全榖類吃得少的人年輕8.5歲。(Getty Images)

研究發現，多吃全穀類食物，包括看電影時吃的爆米花，認知能力比全榖類吃得少的人年輕8.5歲，也就是說，失智的風險較低。

這篇研究報告22日刊載於「神經學」期刊，作者劉曉然(Xiaoran Liu)說，在阿茲海默症和失智症影響幾百萬美國人之際，找出預防之道是最優先的公衛事項；他說，「三餐當中多吃一兩份全穀類食物，就可降低失智風險。」

本研究觀察、比較的全穀類食物包括麵包、麥片、藜麥和爆米花。一份是一盎司的量，「約等於一片麵包，半杯義大利麵或飯，一盎司餅乾或一杯乾麥片。」

芝加哥拉許大學(Rush University )研究團隊觀察平均年齡75歲、沒有失智問題的3326人，其中60%是非裔，連續六年觀察他們的飲食習慣，每三年測試一下認知和記憶能力。

團隊從回收的問卷，根據個人全穀類攝入量，從每天不到半份到2.7份不等的份量，把研究對象分為五組。非裔比白人更常每天吃一份以上、專家認定有助降低膽固醇和胰島素以及血壓的全穀類「健康食品」；美國飲食指南建議成年人每天吃三份以上。

劉曉然說，全穀類食物富含維他命B和E以及抗氧化素，纖維含量也大，這些都是有益健康，特別是腦部健康的營養，「因此，我們看到很多證據，全穀類可降低心臟病的風險，我們也知道，有益心臟的東西，也許也對腦部有益。」

研究團隊根據「全球認知得分表」測驗的結果，說每天吃三份以上全穀類的非裔，認知能力衰退比每天只吃不到一份的慢。

劉曉然說，研究結果可供有關單位製作更精緻的飲食指南時參考，例如，對某族群提出符合其需要的全穀類攝入量建議。他說，有必要進一步研究，以確認全穀類攝入量與認知能力的關係。

多吃包括爆米花在內的全穀類食物的人，失智風險比全榖類吃得少的人低。(Getty ...
多吃包括爆米花在內的全穀類食物的人，失智風險比全榖類吃得少的人低。(Getty Images)

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