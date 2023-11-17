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放鬆心情同時能溫和運動 這項愛好幫你延年益壽

編譯廖振堯／即時報導
園藝與長壽之間有直接聯繫，是個對身體和心靈都有益的嗜好。(Getty Images)
園藝與長壽之間有直接聯繫，是個對身體和心靈都有益的嗜好。(Getty Images)

人的興趣百百種，但您是否知道某些愛好可能延年益壽？科學數據顯示，園藝與長壽之間有直接聯繫，是個對身體和心靈都有益的嗜好。

老年學專家考克斯博士(Darnell Cox)指出園藝屬於中度體能活動，科學研究表明這對心臟有益；在戶外親近大自然也有鎮靜作用，有助於降低血壓。此外園藝還可以幫助增強肌肉、燃燒卡路里、保持靈活性和平衡，都有益於身體健康。最棒的是它以溫和的方式達成以上效果，對身體的壓力比其他形式的運動更小。

考克斯補充說，雙手在土壤中工作還可以使身體「接地」，讓地球的自然負電荷幫助中和體內的自由基，減少發炎、降低血壓以及皮質醇(也稱為壓力荷爾蒙)的水平。

園藝不僅有益於身體，從心理健康來看也能減輕焦慮、憂鬱和疲勞症狀。考克斯說，園藝可以給人一種使命感，如果與他人合作、參加社區花園，有助於培養關係並給予一種歸屬感，更可以促進社交聯繫，像是與朋友和家人分享收成的花果。

自然療法醫師佩楚奇(Kellyann Petrucci)博士則說，在陽光下整理花草是獲取維他命D的好方法，維他命D是維持大腦、骨骼和腸道健康的重要養份；反過來說，維他命D攝取不足會導致過早死亡，這也是園藝與長壽相關的另一個原因。

佩楚奇也同意從事園藝能幫助心理健康，「從事園藝與大自然的連結能夠讓思想煥然一新，提供一個遠離日常喧囂的庇護所，從事園藝可以鼓勵正念(mindfulness)，幫助減輕壓力並改善整體心理健康。看到勞動成果、你的植物生長茂盛，會灌輸一種使命感，並有助於改善情緒。」而這一點十分關鍵，因為快樂的人往往壽命較長。

心理健康 血壓 肌肉

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