看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

水煮蛋是最簡單的烹飪技術之一，但掌握完美的煮蛋方法只做對了一半，順利剝開蛋殼才是耐心和挫折的考驗。Getty Images

水煮蛋是最簡單的烹飪技術之一，人類從西元前5000年左右就開始煮雞蛋 ，這與陶器的發明時間相吻合。雞蛋在古羅馬十分流行，富人將其作為開胃菜，今天仍然是餐桌上常見的食物。當然，掌握完美的煮蛋方法只做對了一半，順利剝開蛋殼才是耐心和挫折的考驗。

其實也不必太沮喪，有許多關於如何快速剝開水煮蛋的技巧和竅門，可以為你節省很多麻煩。以下便是「今日美國」報導的無壓力剝蛋殼指南：

如何輕鬆剝開煮熟的蛋

1. 放入雞蛋前，在沸水中加入小蘇打。小蘇打會改變水中的鹼性，幫助蛋白從蛋殼上分離。

2. 雞蛋在煮熟、完全冷卻後，會更容易剝開。在剝殼前，將雞蛋放入冰水中5分鐘。這也會使蛋白更嫩、蛋黃更完美。

3. 剝蛋殼前，將每個雞蛋在堅硬的檯面上輕輕敲擊，使蛋殼周圍形成小裂縫。這有助於蛋殼與蛋白分離。但不要用手掌在檯面上滾動雞蛋，這可能會壓碎裡面的蛋白與蛋黃，導致它散開。

4. 如果想一次讓多個雞蛋的殼更容易剝開，可以在鍋內加入1-2英寸的水。將雞蛋小心翼翼地放入，不要重疊在一起；將鍋蓋放在鍋內，輕輕敲打鍋子，可在不影響雞蛋內部的情況下，一次輕輕地敲碎所有蛋殼。

5. 在剝殼過程中，將雞蛋浸泡在水中，不僅可以加速剝殼過程，還可以沖掉雞蛋上的蛋殼碎片。

在剝殼過程中，將雞蛋浸泡在水中，可以加速剝殼過程。Getty Images

如何用湯匙剝蛋殼

這是一個有趣的技巧，可以輕鬆地剝開蛋殼，但可能需要一點練習。以下是用湯匙剝蛋的幾個簡單步驟：

1. 把煮熟的蛋放在冰水中冷卻，找到雞蛋較大一端的凹陷處，用湯匙背面輕輕敲擊，出現小裂縫後，開始剝殼。

2. 用手指剝開雞蛋裡的薄膜，使有足夠空間讓湯匙放入。

3. 湯匙的凹面朝向雞蛋，背面朝向蛋殼，將湯匙滑到蛋殼下方和周圍，稍加施力便可讓蛋殼與雞蛋分離。