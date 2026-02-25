全美航班延誤最嚴重前10名 大紐約主要機場全上榜

紐約甘迺迪國際機場。(美聯社)

每個機場多少都有些包袱，但有的問題特別嚴重。根據航空旅客權益與航班追蹤公司AirHelp的最新報告，去年約有2.48億名旅客，相當於從美國機場出發的10億旅客中的四分之一，遇上航班延誤或取消。這份「2025年美國航班中斷報告」列舉了航班延誤最嚴重的機場，而紐約市所有主要機場均躋身前十名。

紐約郵報報導，芝加哥 歐海爾國際機場（ORD）被列為2025年美國延誤最嚴重的機場，28%的航班出現延誤。丹佛國際機場（DEN）以27%延誤率居次，邁阿密國際機場（MIA）則以26%緊隨其後。

然而新澤西州 紐瓦克自由國際機場（EWR）整體航班干擾最嚴重，延誤率達26%，取消率達2.7%。

紐約拉瓜迪亞機場（LGA）去年航班延誤率達26%，取消率2.6%；甘迺迪國際機場（JFK）則有25%航班延誤，1.6%航班取消。

維吉尼亞州阿靈頓的雷根華盛頓國家機場取消率最高，達3%。

除出發機場外，旅客所搭乘的航線亦會影響延誤與取消率。2025年延誤最嚴重的航線為芝加哥至德國法蘭克福機場（FRA），46%航班延誤；另一條由華盛頓杜勒斯機場（IAD）飛往法蘭克福的航線，則以43%延誤率位居第二。

邁阿密國際機場（MIA）至聖保羅瓜魯柳斯機場（GRU）航線以40%的延誤率居第三。華盛頓杜勒斯機場（IAD）至紐瓦克自由機場（EWR），以39%延誤率排名第四，緊隨其後的是紐約甘迺迪機場（JFK）至杜拜機場（DXB），同樣有39%航班延誤。

夏季與假期是旅客最常遭遇航班延誤的時段，其中七月延誤率最高，超過31%的乘客面臨航班延誤或取消；六月以30%航班延誤或取消率排名第二，十二月則為全年第三大延誤月份。

與此同時，亞特蘭大國際機場（ATL）登上全美最繁忙機場寶座，去年旅客量突破5200萬人次，其中25%航班延誤，1.1%航班取消。

儘管從亞特蘭大出發航班74%準時起飛，但檀香山國際機場（HNL）以84%的準點率躋身全美最準時機場。鹽湖城國際機場（SLC）以82%的準點率位居第二，洛杉磯國際機場 （LAX）以80%排名第三。

美國航班延誤最嚴重的機場

1. 芝加哥歐海爾國際機場：28%

2. 丹佛國際機場：27%

3. 邁阿密國際機場：26%

4. 新澤西州紐瓦克自由國際機場：26%

5. 紐約拉瓜迪亞機場：26%

6. 費城國際機場：26%

7. 雷根華盛頓國家機場：26%

8. 紐約甘迺迪國際機場：25%

9. 奧蘭多國際機場：25%

10. 華盛頓杜勒斯機場：25%

美國航班取消率最高的機場

1. 雷根華盛頓國家機場：3.0%

2. 紐瓦克自由國際機場：2.7%

3. 拉瓜迪亞機場：2.6%

4. 羅德岱堡-好萊塢國際機場：2.1%

5. 波士頓洛根國際機場：1.9%

美國準點率最高的機場

1. 檀香山丹尼爾·K·井上國際機場：84%

2. 鹽湖城國際機場：82%

3. 洛杉磯國際機場：80%

4. 舊金山國際機場：79%

5. 鳳凰城天港國際機場：78%

6. 明尼阿波利斯-聖保羅機場：78%

7. 拉斯維加斯哈里·里德國際機場：77%

8. 底特律大都會機場：77%

9. 西雅圖、休士頓、納許維爾、聖地牙哥、奧斯汀：76%

10. 巴爾的摩-華盛頓機場：75%