紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙已積18吋 長島更慘

旅客遊歐最易遭竊國家 英、法、丹麥排名前三

編譯周靜芝/即時報導
英國蘇格蘭愛丁堡。Image by lino9999 from Pixabay
英國蘇格蘭愛丁堡。Image by lino9999 from Pixabay

一段假期，無論是新發現在地美食、見證歷史遺跡，或僅是與家人共度時光，都因創造了美好回憶而令人難忘。但在少數情況下，也可能因另一原因而令人難忘：遠在異國時，財物竟遭竊。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，亞利桑納州立大學的報告指出，竊盜是針對遊客最常見的犯罪；雖然失竊僅是財物損失，通常都能再買回來，但不會減輕它的惱人與麻煩程度。

雖然全球任何地方都可能遭遇竊盜，但根據去年12月，Atmos公司整合當地住宅竊案、車輛盜竊、一般盜竊及搶劫發生率等犯罪指標所發布的歐洲旅遊搶劫率最高城市名單，結果顯示英國高居榜首。

報告指出，英國是旅客遊歐最危險的目的地，租度假屋的旅客需注意，當地每年記錄25.4萬起入室盜竊案，意即每兩分鐘就發生一起住宅竊案；租車同樣存在風險，全國每年發生36.4萬起車輛盜竊案。遊客在擁擠地區還需提防扒手，英國每年約發生12.1萬起扒竊事件。

緊隨其後的是法國，每年記錄約6萬3000起搶劫案，報告稱，其中許多發生在豪華旅館與高級購物區周邊；攜名牌包或昂貴珠寶四處走動等於是在自找麻煩，法國每年通報的扒竊案件為12.6萬起。

位居前三的丹麥，遊客在租用Airbnb住宿時，面臨歐洲最高的入室盜竊風險。相較於該國較小的面積與人口，每年發生2.3萬起入室盜竊案；竊案同樣頻傳，每年近16萬人報案，遠高於多數歐洲國家。

想找安全指數較高的旅行地？報告指出，拉脫維亞是名單中最安全的歐洲目的地，年盜竊案僅約700起。

不過，這些數據不應構成卻步的理由；畢竟僅2024年，美國就通報了83萬9563起住宅竊案。所以，不妨盡情探索世界，但記得將貴重物品留在家中，或至少存放於飯店保險箱內。

租車 亞利桑納州 丹麥

先鏟雪還是先撒鹽？人行道除冰 這樣做效果最好

鏟雪高風險…專家示警 這些人一步都不能馬虎

