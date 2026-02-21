美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境

美鐵。圖：pixabay

鐵路對美國影響深遠，據美國鐵路協會（AAR）統計，全美鐵路總長逾14萬英里，是全球最廣的鐵路網；而在範圍與景觀上，加州 和風號（California Zephyr）則一支獨秀超越其他列車路線。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，美國鐵路公司（簡稱美鐵）的加州和風號是全美最長的列車路線，從芝加哥 往返舊金山 郊區愛默利維爾（Emeryville）間共2438英里；沿途先是穿越西部落磯山脈核心，接著西行經過內華達山脈等具代表性地貌，被譽為全美最美鐵路之一。

美鐵公關經理馬格利亞里（Marc Magliari）表示，加州和風號橫跨約三分之二的國內大陸，途經丹佛、鹽湖城、沙加緬度等城市，並提供接駁巴士往返舊金山與愛默利維爾。

車廂內未提供無線網路，需乘客自備行動熱點。作為全美最長客運鐵路線，列車設有單人與雙人臥鋪車廂，依票價等級可享免費餐飲及主要車站貴賓室服務。

加州和風號沿途亮點城市

芝加哥

芝加哥聯合車站是西行加州和風號的起點，使風城成為提前抵達者理想的探索之地。沿芝加哥河的建築導覽是欣賞威利斯大廈（Willis Tower）等地標的絕佳方式，而千禧公園的雕塑「雲門」（Cloud Gate）更不容錯過；若時間充裕，不妨造訪芝加哥藝術博物館（AIC），欣賞眾多經典名作。

丹佛

海拔5280英尺的丹佛，吸引著全球戶外運動愛好者。市區聯合車站是1914年建造的美術學院派（Beaux-Arts）建築，如今已轉為匯集餐廳、酒吧與商店的交通樞紐。儘管加州和風號列車在此停靠時間過短，無法深入探索月台之外的區域，但對需分段完成43小時旅程的乘客，丹佛是絕佳的過夜之處。

鹽湖城

坐落於瓦薩奇（Wasatch）山脈與大鹽湖之間的鹽湖城，是另一處適宜停留過夜的短暫據點。距市中心約半小時車程的大鹽湖，是西半球最大的鹹水湖。猶他自然史博物館珍藏全球最豐富的角龍化石，愛貓族則不容錯過提供領養服務的Tinker's貓咖啡館。

沙加緬度

加州首府是另一處值得停留過夜的城市，近八千英畝農田環繞著沙加緬度，適合追求「農場到餐桌」飲食體驗的旅客。加州鐵路博物館陳列修復後的蒸汽機車，引領探索「金州」淘金熱的歷史軌跡。沙加緬度歷史博物館更提供地下導覽，可探訪為防洪而抬升建築後遭廢棄的街道。

舊金山

加州和風號列車終點站設於愛默利維爾小城，但若想完整體驗，不妨轉乘接駁巴士完成最後一段旅程。城市面積不足50平方英里的舊金山，密布著沿陡峭街道排列的維多利亞式住宅，叮叮響的纜車穿梭於市中心與碼頭之間。若時間充裕，不妨徒步或騎行穿越金門大橋，或前往惡魔島，參觀惡名昭彰的監獄。

最佳乘車時節

乘加州和風號列車，四季皆能領略不同風光。冬季可眺望落磯山脈與內華達山脈的積雪山峰，白雪映著藍天，形成強烈對比。春季鹽湖城附近的邦納維爾海岸線（Bonneville Shoreline）小徑野花盛放，但若想在日照最長時欣賞沿途風光，夏季是搭乘加州和風號的最佳時節。