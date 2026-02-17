全球唯一適合觀星的機場 就在大堤頓國家公園內

圖為2025年7月29日，空軍二號載著副總統范斯，從傑克遜霍爾機場起飛。美聯社

機場通常不以觀星最佳地點而聞名，但懷俄明州 的傑克遜霍爾（Jackson Hole）機場憑著當地對夜空保護的承諾，在去年成為全球首座獲認證「國際暗空地點」（International Dark Sky Place）的機場。

國際暗空協會經理萊默（Michael Rymer）表示，國際暗空社區與地點，代表整個社區優先考量讓公共與私人照明降低光害，使居民即使在市中心也能觀賞滿天星斗、甚至銀河。

Popsci網站報導，面積4216平方英里的堤頓（Teton）郡是暗空社區的典範之一，範圍涵蓋傑克遜（Jackson）、大堤頓（Grand Teton）國家公園及傑克遜霍爾機場。在當地非營利組織「懷俄明觀星協會」推動下，機場、傑克遜及其所屬郡均獲認證為「城市暗空地點」。

「城市暗空地點」認證標準與公園、保護區不同，無需提供具體的光害減幅數據，但必須制定所有戶外照明的長期管理計畫或政策，並承諾在認證後十年內持續符合標準。

萊默表示，傑克遜全市對此大力支持，機場更換照明設備後確實降低了光害，站在停車場仰望，能清晰辨識星座。機場環境經理史泰利（Jac Stelly）說，離開機場後，距離跑道不到一英里處，就能看見銀河。

或許有人會擔心暗空機場會影響安全，萊默強調，他們極度重視安全問題；更關鍵的是，聯邦航空管理局（FAA）明文規定並監管跑道兩旁的照明系統，不得擅自更動。機場傳訊主管巴納姆（Jeremy Barnum）說，跑道區域的照明調整空間有限，但旅客進出的區域則有很多改善空間，因此他們將重心放在此處。

巴納姆表示，投入如此大的心力與資金，源於他們的核心價值。畢竟它是全美唯一完全坐落於國家公園內的機場，史泰利認為這更需對環境管理承擔特殊責任。

儘管大堤頓國家公園尚未獲得獨立認證，但這片未經開發區域相對原始的夜空，正是吸引當地居民與遊客的獨特魅力所在。巴納姆指出，這代表傑克遜這座城市認同自然資源才是他們與眾不同之處。

身為首座獲此認證的機場，史泰利表示，希望能為其他機場樹立典範，證明無論規模大小，機場設施皆能與自然生態共存。如今造訪懷俄明州傑克遜的旅客，都能欣賞到前所未有的澄澈夜空，即使身在機場停車場亦然。