內華達州不只有賭城 山色堪比瑞士阿爾卑斯山

內華達州景色。Image by Elizabeth from Pixabay

對於不瞭解的人來說，內華達州 和瑞士 兩個地方看似沒有什麼共同點。畢竟，兩者之間，一個是以拉斯維加斯巨大的霓虹燈、大規模的賭場和熱鬧的夜生活而聞名於世，另一個則是以布穀鳥鐘、起司火鍋、世界級巧克力和名錶聞名。

然而，如果將眼光放遠一點來看，你會發現，內華達州和瑞士兩地其實有著一些令人驚訝的相似之處。以內華達州的紅寶石山脈(Ruby Mountains)來說，就有著相似於讓「歐洲遊樂場」瑞士能成為戶外運動愛好者天堂的壯麗地形，紅寶石山脈也正因如此而被稱為是「內華達州的瑞士阿爾卑斯山」。

就像洪堡-托伊亞比國家森林(Humboldt-Toiyabe National Forest)中通往加利納瀑布(Galena Falls)的隱秘步道，紅寶石山脈提醒我們，內華達州還有另一面；從春季到秋季，紅寶石山脈300英里的步道可以說是健行愛好者的天堂；在冬季，樂趣依然不減，這片區域搖身一變，成了滑雪、雪鞋健行和野外探險者的樂園，充滿刺激和樂趣。對於那些想要成為第一個在雪中留下痕跡的人來說，這裡甚至還有直升機滑雪體驗。

有著比內華達沙漠還要多的年降雨量，紅寶石山脈匯集了雄偉的白楊樹、風景如畫的松樹林、令人嘆為觀止的高山湖泊以及冰川 雕琢出的峽谷和山峰，構成了一幅令人陶醉的畫卷。想要來看看嗎？這裡離鹽湖城市國際機場(Salt Lake City International Airport)只有不到200英里的距離。

令人難忘的壯麗景色，以及眾多通往美景的健行路線，紅寶石山脈荒野區是讓你穿上你的健走鞋，漫步其中的理想之地。

這裡最受歡迎、評價最高的健行路線之一是城堡湖環步道(Castle Lake Loop)；城堡湖環步道雖然是一條挑戰性較高的步道，但絕對值得一試；這條步道路線全長11.4英里，海拔上升2874英尺，全程大約需要7個小時；不過，當你目光落到這條步道如夢似幻的美景上時，你就不會想要急著離開了；城堡湖面積雖僅有14平方英里，深度約15英尺，但它所展現出的絕美景色和寧靜氛圍，會讓你只想在這裡好好休息，盡情享受這片刻寧靜。

另一條難度較高，但有著壯麗風景的步道，是奧弗蘭湖步道47號(Overland Lake Trail #47)，往返全程長12.3英里，海拔上升3337英尺，全程大約需要七到八個小時。