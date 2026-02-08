豪華火車之旅正熱門 最長行程達2個月

加拿大的「洛磯山登山者號」（Rocky Mountaineer）。Image by padikel from Pixabay

火車旅行持續受到歡迎，Islands報導，旅行社Exodus指出，火車之旅是今年的趨勢，而在眾多火車旅行的路線中，豪華火車之旅迅速崛起，成為今年最大的旅遊趨勢之一，若有雄厚預算，甚至可以來場為期兩個月、遊遍九個國家的環球豪華列車之旅。

豪華火車之旅和一般豪華火車旅行不同，是將多個豪華火車旅行組在一起變成更長的假期；康泰納仕（Condé Nast）指出，追求豪奢體驗的旅客正把多段豪華火車旅程連接成浪漫且長達數周的旅程，打造畢生難忘的火車旅行經驗。

這樣的豪華火車之旅有很多目的地可供選擇，旅行社紛紛推出包含多段豪華火車旅成的套裝行程。如果有13萬元的閒錢，可以考慮下訂專營火車旅行的旅行社Railbookers的「環遊世界豪華列車之旅」（Around the World by Luxury Train），為期60天的旅行將遊歷九個國家，包括加拿大 的「洛磯山登山者號」（Rocky Mountaineer）、歐洲的「威尼斯－辛普倫東方列車」（Venice Simplon-Orient-Express）和南非的「非洲之傲列車」（Rovos Rail）。

如果偏好自己規劃豪華火車之旅，可以考慮以洲為單位組合行程。在歐洲，西班牙全新的時尚復古列車「安達魯斯號」（Al Andalus）將於今年上路，專門行駛於西班牙南部地區，也可以搭將於今年5月上路的威尼斯－辛普倫東方列車，從巴黎開到義大利 阿瑪爾菲海岸（Amalfi Coast）。若想去英國，頂級奢華旅遊品牌貝爾蒙（Belmond）去年7月啟程的豪華臥舖列車「不列顛探險家號」（Britannic Explorer）帶旅客遊歷威爾斯、康瓦耳和湖區。

在北美洲，洛磯山登山者號在加拿大有四條路線，帶旅客飽覽洛磯山脈之美，還有一條豪華列車路線從洛磯山脈延伸至紅岩峽谷國家保護區，能欣賞美國最壯麗的峽谷之美，今年這條路線將由號稱有「新的高架鐵路體驗」的「峽谷精神號」（Canyon Spirit）營運。

選擇亞洲的旅客，可以結合以下兩個路線，一是搭乘豪華的金鷹號列車（Golden Eagle）體驗五個以「-stan」結尾的國家（哈薩克 、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克），及在沙烏地阿拉伯搭乘沙漠夢幻列車（Dream of the Desert），這條路線將於今年啟程，往返於利雅德（Riyadh）和焦夫（Al Jouf）之間。