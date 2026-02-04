我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

刺激買氣 美國樂事洋芋片、多力多滋最多降價15%

懷舊公路之旅 5復古風露營車優雅上路

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
露營車（RV）。圖：pixabay
露營車（RV）。圖：pixabay

退休後渴望透過懷舊公路之旅重溫70年代風情，或準備在今年美國66號公路慶祝百周年之際展開露營之旅，駕駛一輛具復古風格的露營車（RV），是既時尚又永不過時的選擇。旅遊網站Islands選出5款迷人的露營車，不僅外型洋溢懷舊氛圍，又配備現代化設施，能以優雅的姿態、輕鬆踏上旅程。

1. Airstream Bambi

提到露營車，Airstream可謂其中經典。自1931年問世以來，這款迷你旅行拖車逐步演變為今日廣受喜愛的銀色子彈造型。在Airstream Marketplace等交易平台，匯集數百款從復古翻修到輕度使用的21世紀新車車型，若希望找到兼具復古韻味與現代功能的精巧車型，Airstream Bambi是理想選擇。

初代Bambi於1961年推出，全長16英尺；全新2026年款Bambi則提供16、20及22英尺三種尺寸。若喜好經典格局，Airstream Bambi 16RB是最佳選項；這款拖車最多可容納四人，配備主臥床及可轉換為床的小型桌台。現代化設備包含微波爐、迷你冰箱與電爐，而馬桶淋浴一體設計則高效利用空間；現代版Bambi的升級在於可拆卸式淋浴頭，輕鬆打造戶外淋浴空間。

即便增添了現代設施，Airstream Bambi仍保留復古魅力，經典鋁製車身令新舊車款難以區分。若想擁有Airstream，卻不願犧牲空調、智慧電視與USB插座等舒適配備，新款Bambi讓人夢想成真。

2. Vintage Cruiser

若尋覓能穿越至1950年代的拖車，2026的Vintage Cruiser是不二之選。這款由灣流（Gulf Stream）房車公司製造的迷人拖車，內外皆重現了19世紀中露營車精髓。外觀以亮白為基底，可選配藍綠、深紅或木褐色等裝飾色調。室內則提供深紅與奶油、藍綠與奶油或深紅與松木節等三種配色。

每輛拖車皆配備復古餐桌區，搭配塑膠皮座椅，現代廚房設備有三口瓦斯爐灶、烤箱及微波爐。全車採用有節松木或淺櫻桃木櫥櫃，從前方廚房到後方雙人床臥室角落，營造出溫馨宜人的氛圍。

其他現代化設計包含內建USB插座、藍牙音響系統、壁掛式平板電視、腳踏式沖水馬桶、弧形淋浴間，以及預留空調安裝線路。車體長度為17至23英尺，多樣化平面配置滿足空間需求，每款車型皆配備充分儲物空間；輕量流線結構設計，可輕鬆拖在車後，展開一場重溫1950年代的懷舊露營之旅。

3. Sunset Park RV Retro Ruby

該品牌旅行拖車皆融合經典設計與現代設施，最新的2026 Retro 126 Ruby，車長16英尺，空車重量僅2480磅，以緊湊輕量設計完美符合雙人露營需求。Retro Ruby提供明快的黃白雙色或青綠白雙色選擇，有如直接從1950年代駛來。內裝配備黑白棋盤格地板、松木櫥櫃，以及可轉換為標準床鋪的U型餐桌。

內部配備不鏽鋼瓦斯爐、微波爐、12伏特雙門冰箱、太陽能系統、6加侖瓦斯熱水器及空調設備。無需在野外忍受簡陋生活，拖車內設有舒適高效的衛浴角落，包含腳踏式沖水馬桶、藥櫃及附天窗的淋浴間。晴天時，可使用戶外淋浴設施，並在10英尺長的伸縮遮陽篷下放鬆身心。從復古擋泥板罩到環形鍍鉻尾燈，這些1950年代的經典細節讓Retro Ruby在展現便利性的同時，更具特色。

4. Happier Camper Traveler

擁有復古拖車或許能讓人成為快樂露營者，但Happier Camper Traveler將帶來更深的愉悅。這款17英尺長的玻璃纖維蛋形拖車，兼具復古設計與現代房車功能，是21世紀懷舊露營之旅的完美選擇。

2025年推出的三款車型，均採用復古加州風配色，如Palm Springs黃、Topanga綠松石等命名。入門款HCT Essentials配備簡單設施，如可攜式馬桶、可攜式爐具及迷你冰箱；進階的HCT Adventure則配備淋浴間、嵌入式爐具、電池供電迷你冰箱及酒架。

頂級的HCT Summit更搭載全尺寸冰箱、微波爐、配備乾式沖水馬桶與淋浴間的衛浴，以及車頂內建太陽能板等設施；Summit車型的現代化設計還包含手機充電接口與空調系統。無論選擇哪款車型，Happier Camper輕量的復古風格設計，必能讓追尋懷舊情懷的公路旅行者笑開懷。

5. TAB 320 Teardrop Camper

很難找到比迷你淚滴型拖車更可愛的露營夥伴，自1930年代問世以來，這款因獨特外型而得名的露營車在二戰後大為流行，不僅提供比傳統帳篷更精緻的露營體驗，輕巧體積更便於拖曳。儘管1960年代被Airstream等大型露營車取代，淚滴造型仍以復古韻味成為令人喜愛的珍品。

原版1930年代車款如今已難尋，所幸仍可尋獲多種現代版本，如2026年款TAB 320 Teardrop Camper。這款由nüCamp製造的迷你拖車全長僅逾15英尺，乾重2069磅，是低調露營之旅的好選擇。

除了復古外觀，這款拖車的現代設施有180瓦屋頂太陽能板、藍牙電池監測系統、玻璃檯面雙爐灶、12伏特冰箱及空調系統；還能加裝24吋電視、微波爐、車頂行李架或額外鋰電池以擴充電力。TAB 320外觀復古，內裝卻十分時尚：大理石紋餐桌、灰色布椅，以及淺木色櫥櫃，巧妙融合原始經典元素與現代機能。

加州 退休

上一則

用餐點魚時別問是否新鮮 主廚：不代表更好

下一則

這款盥洗包多了側袋、隔層設計 收納超方便

延伸閱讀

歐洲銷售續挫 特斯拉推新款Model Y定價4萬1990美元

歐洲銷售續挫 特斯拉推新款Model Y定價4萬1990美元
中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬
你知道嗎／折舊率最低 5款車保值驚人

你知道嗎／折舊率最低 5款車保值驚人
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

熱門新聞

許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
亞馬遜(Amazon)Prime會員有一項醫療保健管理的隱藏福利，年長者多半忘了用，這是亞馬遜藥局(Amazon Pharmacy)的服務RXPass。美聯社

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

2026-02-01 14:37
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17

超人氣

更多 >
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元

警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元