擠下巴黎、東京 倫敦摘下最佳美食旅遊地桂冠

倫敦利登霍爾市場。圖：pixabay

長久以來，代表倫敦美食的總是街角酒吧的炸魚薯條、「紅磚巷」（Brick Lane）的咖哩，以及傳統的下午茶，似乎始終落後於巴黎、東京等國際美食之都。如今，這座英國首都米其林星級餐廳林立、街頭美食市集匯聚，更融合以這座大城市為家的移民所傳承的烹飪技藝。旅遊平台「貓途鷹」（Tripadvisor）甫於2026年「旅行者之選大獎」中，將倫敦評選為全球「最佳美食目的地」冠軍，更彰顯了這場變革。

全球首間迴轉起司吧Pick & Cheese創辦人卡佛（Mathew Carver）指出，倫敦之所以稱得上世界最佳美食之都，在於驚人的多樣風貌；無論花費多少，都能享受非凡的美食體驗；從10英鎊的驚艷碗麵，到值得豪擲千金的頂級餐廳，無論快速填個肚子或偶爾飽餐一頓，每天都能得到極致滿足。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，這份多樣性，已成為倫敦美食的關鍵特色。以下是卡佛分享了讓倫敦成為最新美食之都的關鍵場所，以及遊客不能錯過的據點。

若未在倫敦熱鬧的美食市集品嚐一番，旅程便不算完整。從波羅（Borough）市場啟程，將遇見Neal's Yard Dairy、Bread Ahead等名店，以及卡佛的私房推薦希臘美食店Agora，其當代風格料理令人激賞。在柯芬園的Seven Dials市場，Mello的甜點盡顯倫敦甜蜜魅力。而在東倫敦Old Spitalfields市場，卡佛推薦Dumpling Shack；他說，希望辦公室離這裡更近，就能天天來吃午餐，他特別推薦豬肉生煎包。

想品嚐馬來西亞街頭美食，可前往有多處分店的Roti King，卡佛強調必點Roti Canai，價格親民卻美味得令人難以置信。這間因酥脆薄餅而聞名的店，總是大排長龍，證明倫敦最棒的美食未必需要預約。

世代經營的老字號，如東倫敦猶太 傳統的Beigel Bake全天候營業，卡佛稱其鹹牛肉貝果為全城之最，他經常在深夜來這裡一飽口福。若想更深入探索歷史，卡佛推薦M.Manze Pie & Mash，該店供應歷史悠久的傳統快餐；他說，或許口味需要適應，但絕對是場穿越美食歷史的旅程。

若想體驗奢華餐飲，米其林星級餐廳Kol的墨西哥 料理，被卡佛讚嘆為「驚艷、有趣，且以米其林餐廳而言份量適中」。 若想輕鬆用餐，卡佛描述雷頓斯通（Leytonstone）的Homies on Donkeys，是熱情墨西哥老闆經營的誠實墨西哥料理，配上九〇年代的嘻哈音樂。

想品嚐泰國 地方菜，則要造訪Kiln餐廳，由頂尖主廚查普曼（Ben Chapman）打造出的辛辣、風味飽滿且熱鬧非凡的料理，「絕對值得一嚐」。若想體驗經典蘇活區氛圍，卡佛推薦The French House，有始終出色的料理與高性價比酒單。離開倫敦前，務必造訪Quality Chop House，卡佛說，這裡是他的最愛，每道菜都美味爆表，氣氛更是一級棒。

行程尾聲不妨以精緻下午茶收尾，在經典酒店的酒吧啜飲馬丁尼，造訪歷史悠久卻依然出色的咖哩店品味小食，並至少安排一個悠閒午後在酒吧小酌幾杯。這座榮獲貓途鷹「美食之都」桂冠的城市，既深植傳統又永不停止地進化。