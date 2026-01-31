我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國秘書長催會員國繳會費 稱財務瀕臨崩潰

醫療費用飆升 聯合健保：自歐記健保獲利將退還客戶

擠下巴黎、東京 倫敦摘下最佳美食旅遊地桂冠

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
倫敦利登霍爾市場。圖：pixabay
倫敦利登霍爾市場。圖：pixabay

長久以來，代表倫敦美食的總是街角酒吧的炸魚薯條、「紅磚巷」（Brick Lane）的咖哩，以及傳統的下午茶，似乎始終落後於巴黎、東京等國際美食之都。如今，這座英國首都米其林星級餐廳林立、街頭美食市集匯聚，更融合以這座大城市為家的移民所傳承的烹飪技藝。旅遊平台「貓途鷹」（Tripadvisor）甫於2026年「旅行者之選大獎」中，將倫敦評選為全球「最佳美食目的地」冠軍，更彰顯了這場變革。

全球首間迴轉起司吧Pick & Cheese創辦人卡佛（Mathew Carver）指出，倫敦之所以稱得上世界最佳美食之都，在於驚人的多樣風貌；無論花費多少，都能享受非凡的美食體驗；從10英鎊的驚艷碗麵，到值得豪擲千金的頂級餐廳，無論快速填個肚子或偶爾飽餐一頓，每天都能得到極致滿足。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，這份多樣性，已成為倫敦美食的關鍵特色。以下是卡佛分享了讓倫敦成為最新美食之都的關鍵場所，以及遊客不能錯過的據點。

若未在倫敦熱鬧的美食市集品嚐一番，旅程便不算完整。從波羅（Borough）市場啟程，將遇見Neal's Yard Dairy、Bread Ahead等名店，以及卡佛的私房推薦希臘美食店Agora，其當代風格料理令人激賞。在柯芬園的Seven Dials市場，Mello的甜點盡顯倫敦甜蜜魅力。而在東倫敦Old Spitalfields市場，卡佛推薦Dumpling Shack；他說，希望辦公室離這裡更近，就能天天來吃午餐，他特別推薦豬肉生煎包。

想品嚐馬來西亞街頭美食，可前往有多處分店的Roti King，卡佛強調必點Roti Canai，價格親民卻美味得令人難以置信。這間因酥脆薄餅而聞名的店，總是大排長龍，證明倫敦最棒的美食未必需要預約。

世代經營的老字號，如東倫敦猶太傳統的Beigel Bake全天候營業，卡佛稱其鹹牛肉貝果為全城之最，他經常在深夜來這裡一飽口福。若想更深入探索歷史，卡佛推薦M.Manze Pie & Mash，該店供應歷史悠久的傳統快餐；他說，或許口味需要適應，但絕對是場穿越美食歷史的旅程。

若想體驗奢華餐飲，米其林星級餐廳Kol的墨西哥料理，被卡佛讚嘆為「驚艷、有趣，且以米其林餐廳而言份量適中」。 若想輕鬆用餐，卡佛描述雷頓斯通（Leytonstone）的Homies on Donkeys，是熱情墨西哥老闆經營的誠實墨西哥料理，配上九〇年代的嘻哈音樂。

想品嚐泰國地方菜，則要造訪Kiln餐廳，由頂尖主廚查普曼（Ben Chapman）打造出的辛辣、風味飽滿且熱鬧非凡的料理，「絕對值得一嚐」。若想體驗經典蘇活區氛圍，卡佛推薦The French House，有始終出色的料理與高性價比酒單。離開倫敦前，務必造訪Quality Chop House，卡佛說，這裡是他的最愛，每道菜都美味爆表，氣氛更是一級棒。

行程尾聲不妨以精緻下午茶收尾，在經典酒店的酒吧啜飲馬丁尼，造訪歷史悠久卻依然出色的咖哩店品味小食，並至少安排一個悠閒午後在酒吧小酌幾杯。這座榮獲貓途鷹「美食之都」桂冠的城市，既深植傳統又永不停止地進化。

墨西哥 猶太 泰國

上一則

醫療費用飆升 聯合健保：自歐記健保獲利將退還客戶

延伸閱讀

紐約旅遊冒險展 台灣展館推廣美食外 還能玩問答、擲筊

紐約旅遊冒險展 台灣展館推廣美食外 還能玩問答、擲筊
中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相據報計畫下周訪問北京

中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相據報計畫下周訪問北京
哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰

哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰
NBA倫敦賽唱美國國歌 觀眾高喊「放過格陵蘭」

NBA倫敦賽唱美國國歌 觀眾高喊「放過格陵蘭」

熱門新聞

示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17
炒麵。示意圖。Image by likesilkto from Pixabay

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

2026-01-26 09:06

超人氣

更多 >
非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動