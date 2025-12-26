我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
出國旅遊時不慎弄丟護照是一件很麻煩的事，但若出發前將護照背面的條碼拍照留存可以讓後續處理順利很多。(美聯社)
出國旅遊時不慎弄丟護照是一件很麻煩的事，但若出發前將護照背面的條碼拍照留存可以讓後續處理順利很多。(美聯社)

出國旅遊時不慎弄丟護照是一件很麻煩的事，但若出發前將護照背面的條碼拍照留存可以讓後續處理順利很多，因為條碼包含護照持有者的所有訊息，相關人員能利用那些資訊提供協助，而旅遊時攜帶一張護照照片，也能加快補辦過程。

Travel + Leisure報導，網紅瓦萊麗（Valerie Stemper）今年初在Instagram上表示，打開護照翻到最後一頁，將底部的條碼拍起來，若在國外不小心丟失護照，這個動作能大大加快處理速度。

線上工具中心（Online Tool Center）表示，護照最後一頁下方的條碼含有持有人的所有個人資訊，邊境管制人員或其他相關部門掃描條碼時就能使用那些資料，快速檢索和驗證個人資訊如姓名、國籍、護照號碼、性別、出生日期、護照失效日期等，都是當護照不慎被偷或遺失時，持有者必須提供的資訊，相關人員可以利用這些資訊提供協助。

運輸安全管理局表示，護照遺失時應立即報案，保護自己避免身分被盜用，也可以在國務院領事事務局的網站填寫表格完成通報，通報後一個工作天護照就會失效，失效後填單者會收到一封確認信。

運輸安全管理局說，遺失護照後不是一定要報警才能拿到新護照，但報警有助於確認護照遺失或遭竊的情況。

運輸安全管理局說，接下來是比較棘手的部分，聯繫最近的美國大使館或領事館取得協助，並親自前往申辦新護照，如果近期就要出發旅行，可以提供領務人員行程細節，他們會竭盡全力盡快提供協助。

因此，那個能提供所有資訊的小小條碼可以有大大的幫助。除了把條碼拍照留存外，運輸安全局說，還可以帶著一張護照照片，能加速補發護照流程，還可以帶著能驗證身分的第二份證件和美國公民身分證明，例如出生證明或遺失護照的影本，還有旅行證明如機票或火車票，以及申請護照的DS-11表格，有警方的報案單也可以一起帶著。

最後，準備好申請護照的費用；如果過幾天就要出遊，可能要申請緊急護照，效期最長為一年，結束旅程後記得更換回正式護照。

護照 國務院 邊境

上一則

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

延伸閱讀

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
疑受伊斯蘭國驅使 澳洲反猶恐攻父子檔曾赴菲受軍訓1個月

疑受伊斯蘭國驅使 澳洲反猶恐攻父子檔曾赴菲受軍訓1個月
澳洲槍擊案喪命槍手來自印度 家屬稱不知他為何變激進

澳洲槍擊案喪命槍手來自印度 家屬稱不知他為何變激進
澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓

澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓

熱門新聞

廖大盛從台灣建築商轉型為南加州農夫，種植和推廣台灣特色水果，受到當地華人社區歡迎。（記者張庭瑜／攝影）

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

2025-12-19 19:06
示意圖。Image by Patrice Audet from Pixabay

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

2025-12-19 11:54
美國量販店巨擘好市多（Costco）上季獲利與營收都優於預期。(美聯社)

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

2025-12-19 09:08
連鎖超市Trader Joe's。（路透）

6種Trader Joe’s冷凍食品 不到11元便可一飽口福

2025-12-23 09:08
奇異果。Image by hartono subagio from Pixabay

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

2025-12-23 10:18
退休後稅務負擔理應減輕，然而在社安稅、退休帳戶提領及投資收益間，許多年長者仍面臨意外的高額稅款。(圖／123RF)

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

2025-12-16 10:18

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休