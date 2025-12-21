22部在此取景拍攝 康州大推「聖誕電影之旅」

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
康乃狄克州諾里奇市市政廳為年度「點亮市政廳」活動進行裝飾。Hallmark電影「Sugar Plum Twist」部分場景曾在此取景。美聯社
康乃狄克州諾里奇市市政廳為年度「點亮市政廳」活動進行裝飾。Hallmark電影「Sugar Plum Twist」部分場景曾在此取景。美聯社

電影「彭伯利莊園的聖誕節」（Christmas at Pemberley Manor）和「愛在馴鹿小屋」（Romance at Reindeer Lodge）或許永遠無緣奧斯卡之夜，但無數影迷依然喜愛這些甜蜜、可預知結局的節日電影；而今年有更多人踏上朝聖之旅，前往電影場景拍攝地一遊。

至少有22部由Hallmark、Lifetime等公司製作的聖誕電影在康乃狄克州取景，如今該州正大力推廣這些如聖誕賀卡般的城鎮旅遊行程。來自北卡羅來納州的拉姆菲爾特（Abby Rumfelt），在其中一個停靠點韋瑟斯菲爾德（Wethersfield）走下巴士後說，光是知道某個場景曾出現在電影裡，如今能親眼目睹，就令她興奮不已。

拉姆菲爾特是近期參加「Hallmark電影聖誕之旅」的53名旅客之一，這趟為期一周的行程，參與者多為女性；在行經各景點間的巴士上，影迷可同時觀賞對應場景的電影。

民眾聚集在康乃狄克州諾里奇市市政廳參加年度「點亮市政廳」活動。美聯社
民眾聚集在康乃狄克州諾里奇市市政廳參加年度「點亮市政廳」活動。美聯社

為規劃此行程，旅遊業者梅菲爾德（Debbie Mayfield）採用了「康乃狄克州聖誕電影之旅」地圖；該州在去年推出這份地圖，希望從日益盛行的聖誕電影熱潮中發筆觀光財。

與丈夫共同經營旅行社的梅菲爾德表示，這是他們首次在康州及其他東北部州推出聖誕電影取景地之旅；行程包含酒店住宿、部分餐食、門票，甚至安排在紐約市觀看火箭女郎（Rockettes）的表演。今年該行程在兩周內便銷售一空。

當白雪紛飛、聖誕歌曲從擴音器傳出時，旅客在Heirloom Market at Comstock Ferre停下用餐，該處曾出現在Hallmark電影「金銀花巷的聖誕節」（Christmas on Honeysuckle Lane）與「重拾聖誕樂」（Rediscovering Christmas）中。

人們經過康州韋瑟斯菲爾德（Wethersfield）的一處民宿，該點曾出現在Ha...
人們經過康州韋瑟斯菲爾德（Wethersfield）的一處民宿，該點曾出現在Hallmark電影「金銀花巷的聖誕節」（Christmas on Honeysuckle Lane）中。美聯社

這間曾是美國最古老種子公司總部的商店，坐落在以17、18世紀建築聞名的歷史街區，是節日電影的絕佳取景地，餐廳裡還販售印有Hallmark皇冠標誌的T恤，搭配「我住在聖誕電影裡」字樣。

與丈夫共同經營該店的庫洛里斯（Julia Koulouris）表示，現在大家都知道他們了，部分要歸功於聖誕電影之旅。她說，在Instagram等社群平台常看到人們標記地點並分享照片。

康乃狄克州行銷長安東尼（Anthony M. Anthony）表示，聖誕電影之旅是2023年啟動的多管齊下品牌重塑計畫的一部分，目的在推廣該州不僅是旅遊勝地，更是工作與居住的理想之地。他說，還有什麼比讓社區成為電影場景更完美的行銷手法。

尼維絲（Christina Nieves）與結婚三十年的丈夫早已定居康州，正逐步探索這條電影之路。她表示，這趟旅程讓他們得以探索州內新景點，例如哈特福（Hartford）布希內爾（Bushnell）公園的旋轉木馬，電影「聖誕幽靈」（Ghost of Christmas Always）便曾在此取景。這次體驗更激勵尼維絲說服丈夫一同參與家鄉溫色洛克（Windsor Locks）的聖誕樹點燈儀式與遊行。

尼維絲（Christina Nieves）與結婚三十年的丈夫早已定居康州，正逐步...
尼維絲（Christina Nieves）與結婚三十年的丈夫早已定居康州，正逐步探索這條電影之路。她表示，這趟旅程讓他們得以探索州內新景點，例如哈特福（Hartford）布希內爾（Bushnell）公園的旋轉木馬。美聯社

康乃狄克州 聖誕節 北卡羅來納州

