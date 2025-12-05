機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

運輸安全管理局表示，在機場時不要把手機直接插入USB孔充電，駭客可以藉此植入惡意軟體，建議攜帶符合運輸安全管理局規範的行動電源或電池組充電。路透

年底旅遊旺季將至，很多人在機場登機室等待時會用公共無線網路上網或替手機充電，但運輸安全管理局表示，在機場做這兩件事時要格外注意，建議不要插入公共USB充電孔，以免遭植入惡意軟體，也不要使用公共無線網路，避免個人資料外洩。

今日美國報（USA Today）報導，運輸安全管理局今年初在臉書上表示，在機場時不要把手機直接插入USB孔充電，駭客 可以藉此植入惡意軟體，建議攜帶符合運輸安全管理局規範的行動電源 或電池組充電。

在機場充電並非都是不安全的，端看充電方式，聯邦通訊委員會也建議使用行動電源和交流電源插座，或使用只能充電的充電線，避免充電時傳出或接收任何資料或數據。

運輸安全管理局也建議避免使用公共無線網路，特別是要在網路上購物時，千萬不要在使用不安全的公共無線網路時輸入任何敏感的個人資料。行動熱點公司SIMO高層普拉姆（Eric Plam）說，任何時候只要是使用到密碼等資料時，都要注意正在使用的網路；使用密碼管理工具可以保護和加密密碼。

普拉姆建議，如果可以的話盡量使用虛擬私人網路（VPN），他說這不用花很多錢，還能從使用者的筆電到任何造訪的伺服器增加一層額外保護。