我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

黃仁勳遊說無效？SAFE法案阻Nvidia先進晶片銷中

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
運輸安全管理局表示，在機場時不要把手機直接插入USB孔充電，駭客可以藉此植入惡意軟體，建議攜帶符合運輸安全管理局規範的行動電源或電池組充電。路透
運輸安全管理局表示，在機場時不要把手機直接插入USB孔充電，駭客可以藉此植入惡意軟體，建議攜帶符合運輸安全管理局規範的行動電源或電池組充電。路透

年底旅遊旺季將至，很多人在機場登機室等待時會用公共無線網路上網或替手機充電，但運輸安全管理局表示，在機場做這兩件事時要格外注意，建議不要插入公共USB充電孔，以免遭植入惡意軟體，也不要使用公共無線網路，避免個人資料外洩。

今日美國報（USA Today）報導，運輸安全管理局今年初在臉書上表示，在機場時不要把手機直接插入USB孔充電，駭客可以藉此植入惡意軟體，建議攜帶符合運輸安全管理局規範的行動電源或電池組充電。

在機場充電並非都是不安全的，端看充電方式，聯邦通訊委員會也建議使用行動電源和交流電源插座，或使用只能充電的充電線，避免充電時傳出或接收任何資料或數據。

運輸安全管理局也建議避免使用公共無線網路，特別是要在網路上購物時，千萬不要在使用不安全的公共無線網路時輸入任何敏感的個人資料。行動熱點公司SIMO高層普拉姆（Eric Plam）說，任何時候只要是使用到密碼等資料時，都要注意正在使用的網路；使用密碼管理工具可以保護和加密密碼。

普拉姆建議，如果可以的話盡量使用虛擬私人網路（VPN），他說這不用花很多錢，還能從使用者的筆電到任何造訪的伺服器增加一層額外保護。

行動電源 駭客

上一則

好市多美日韓會費都漲 台灣跟進？ 官方回應了

延伸閱讀

法警交班出包…張信哲險滯留機場驚魂 航司狂奔攔截巨星

法警交班出包…張信哲險滯留機場驚魂 航司狂奔攔截巨星
逾11萬筆搜尋 它是全美最受歡迎機場零食

逾11萬筆搜尋 它是全美最受歡迎機場零食
印度最大航空公司連3天大量取消航班 機場陷混亂

印度最大航空公司連3天大量取消航班 機場陷混亂
俄羅斯總統普亭抵印度 莫迪罕見親赴機場迎接 2人相擁

俄羅斯總統普亭抵印度 莫迪罕見親赴機場迎接 2人相擁

熱門新聞

網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
酪梨。Image by sandid from Pixabay

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

2025-12-01 06:20
在某些州，睡在自己的車裡竟然可能惹上大麻煩。示意圖（路透）

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

2025-12-02 16:32
好市多（Costco）。 （美聯社）

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

2025-12-01 10:17
若已屆一定年齡，且在享稅務優惠的退休帳戶如401(k)或IRA中累積儲蓄，將面臨必須開始提領這些錢。(圖／123RF)

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

2025-11-29 14:40
一般來說，冬季是房屋買賣的冷淡季，也是停止在市場掛牌的高峰期，然而今年的情況更是與買家需求疲弱有關。美聯社

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

2025-12-01 11:15

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光