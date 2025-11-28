跟著書本去旅行 2026旅遊趨勢新篇章

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
示意圖。Image by Ylanite Koppens from Pixabay
示意圖。Image by Ylanite Koppens from Pixabay

住在明尼亞波利斯的凱拉·雅納科斯基（Kayla Janachovsky）從未想過要前往南極度假，直到2017年讀了「囧媽的極地任務」（Where’d You Go, Bernadette）。今日美國（USA Today）報導，這部2012年暢銷小說，描述柏娜蒂（Bernadette）在全家南極之旅前夕離家出走的故事；該書改編的電影於2019年上映，由凱特·布蘭琪（Cate Blanchett）主演。

自稱書蟲的雅納科斯基表示，主角踏上世界最南端的旅程點燃了她的內心火花；這本書讓她恍然領悟，原來南極是人們能造訪的目的地，不僅是屬於科學家。曾被她視為遙不可及的目的地，瞬間成了執著的念頭；五年後，她偶然發現南極探險郵輪行程，立即預訂了船票。

在2023年12月的14天航程中，雅納科斯基環繞白色大陸及其島嶼航行，沿途觀賞鯨魚、企鵝等野生動物，並體驗了極地跳水。至今，她仍稱這趟旅程為此生最超現實且最令人讚嘆的體驗，並感謝小說的啟發。

儘管旅行者常從社群媒體、電影、電視等管道汲取靈感，但越來越多人透過翻閱書頁，從鍾愛的故事中獲得旅程啟發。根據旅遊平台Skyscanner數據，55%旅客曾基於文學作品預訂行程，其中14%渴望參與寫作或閱讀靜修，33%希望造訪書中提及的地點。

隨著BookTok社群在抖音（TikTok）以逾6890萬標籤數持續爆紅，來自書頁中的探索、目的地與角色的旅遊熱潮亦同步攀升。書籍引領讀者前往未至之境，透過書中角色的視角探索新的國度與文化。

雅納科斯基說，她認為讀者很容易與書中角色或情節產生連結，透過這些角色洞視自己或生活，好似能超越日常平凡世界；即使可能仍窩在客廳閱讀，這仍是種令人振奮的神遊方式。

逃離現實的途徑

閱讀讓人跳脫日常生活，沉浸於另一種現實，同時也是擺脫螢幕與科技的途徑。根據Skyscanner調查，85%受訪者表示閱讀是為了放鬆或逃離現實。對許多人而言，旅行同樣提供這樣的機會；某種意義上，旅行與閱讀本質相通。

南極之旅啟發雅納科斯基創立「慢旅行公司」，計劃自2026年起在希臘、哥斯大黎加及英國等地舉辦女性專屬的閱讀靜修營。五天的全包式體驗，目的是讓35歲以上女性放慢步調，遠離日常與社群媒體；一如她所強調，重新發現閱讀與旅行的喜悅，同時建立社群連結。

明尼亞波利斯的史蒂芬妮·亨尼根（Stephanie Henigin）在Instagram經營讀書帳號，她計劃閱讀喬西·西弗以倫敦為背景的愛情小說「十二月的一天」（One Day in December），並在明年五月參加在英國科茲窩鄉間莊園舉辦的靜修活動。

35歲的她期待能專注閱讀，並與其他愛書女性交流。她說，光是置身一棟美麗宅邸，就彷彿真的走進書本裡；她迫不及待想探索其中，享受閒暇時光閱讀，也為心靈充電。

點燃探索的渴望

書本中的迷人場景，往往能為旅人播下種子，成為踏上旅程的墊腳石；麥迪遜·克里格鮑姆（Madison Krigbaum）的旅遊部落格便是其中一例。這位數位遊牧族常透過Instagram或電視劇發掘新目的地，例如她即將造訪的蘇格蘭，便是受「異鄉人」（Outlander）劇集啟發；而日前她與友人踏上的旅程，靈感則來自數年前讀過的一部百年前小說、伯蘭·史杜克（Bram Stoker）的「德古拉」（Dracula）。

當克里格鮑姆與友人腦力激盪萬聖節旅行地點時，她想起曾深深沉醉於這部1897年的哥德式恐怖小說；故事主角德古拉伯爵是外西凡尼亞貴族兼吸血鬼，其形象很可能源自歐洲民間傳說，甚至取材自羅馬尼亞統治者弗拉德三世（Vlad the Impaler）。

與克里格鮑姆相似，越來越多旅客正尋求以浪漫奇幻為靈感的逃離現實之旅，沉浸於充滿神話角色與中世紀城堡的異世界氛圍中。根據旅宿平台Booking.com「2026旅遊趨勢預測報告」，71%旅客表示可能前往受浪漫奇幻書籍啟發的旅遊目的地。

社群媒體 凱特 郵輪

