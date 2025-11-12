客訴回覆信標「白癡客人」 台旅遊業者認錯道歉了

我的頻道

記者楊德宜／台北即時報導
一名網友向亞太地區旅遊預定平台Klook提出客訴，收到的回覆信卻標註「白癡客人」。示意圖，非新聞當事人。(圖／AI生成)
一名網友向亞太地區旅遊預定平台Klook提出客訴，收到的回覆信卻標註「白癡客人」。示意圖，非新聞當事人。(圖／AI生成)

一名網友向亞太地區旅遊預定平台Klook提出客訴，收到的回覆信卻標註「白癡客人」，他在Threads公布信件內容，「klook的客服信箱回覆竟然這樣汙辱人，對klook真的很失望」，引起討論。對此，klook在該篇文章留言指已啟動內部調查，最嚴重將開除該名員工，並提供1萬元(台幣，下同，約321美元)等值Klook酷幣致歉。

一名網友參加klook的「茨城土浦花火大會一日遊」行程敗興而歸，回國後提出理賠申請，收到的回信卻標註「白癡客人」，且理賠申請未通過。

不過，卻遭其他網友質疑信件內容真實性，他再發文說明，當初他和友人報名該行程花了4298元(約138美元)，包含加購體驗滿意度的300元。實際參加後，發現現場的煙火被建築物遮蔽大半，且煙火正在進行時，導遊傳訊息通知煙火結束後的集合地點，他怕散場人潮太多趕不上，於是趕去集合，錯過最精彩部分。「購買行程時沒有說煙火會被擋住」、「走回集合點，煙火還沒結束，最精彩的還沒看完」。

也有網友分享自己和klook客服互動的不愉快經驗，打趣「說不定我的備註是奧客」。其他網友表示，「我也是苦主之一」、「只看到50%的煙火，退50%剛好啊，有素質的客人，不是什麼都算了」、「為什麼客服的備註能被客人看到呀」、「以前當過服務人員，確實會備註客人，但被發現好好笑」、「我沒看過有人客服直接罵白癡的，還把證據送上來」、「包含被網友質疑整個事情荒謬到我覺得你人生成就解鎖，作為體驗而言是個很酷的故事耶。祝福你最後能得到合理的補償」。

klook留言坦承對客服員工的訓練和管理不足，「我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害。我們已啟動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」。希望能親自說明道歉，並提供1萬元等值的Klook酷幣表示歉意，並且加強內部管理與教育。

