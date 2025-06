郵輪業者越來越熱中帶遊客到私人島嶼 為什麼？

圖為皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)旗下的名人郵輪(Celebrity Cruises)。(美聯社)

郵輪 長久以來都是探索世界的途徑之一,讓旅客有機會四處遊覽。然而,過去幾年來,這些漂浮的度假勝地正逐漸將重心轉向特定類型的目的地:自家的海上主題樂園 。

根據雅虎(Yahoo)報導,大型郵輪業者近年來逐步將注意力、投資與航程規劃轉向自家經營的陸上設施,像是專屬的品牌私人島嶼、水上樂園以及度假村等,而且收費模式與船上雷同。包括地中海郵輪公司(MSC Cruises)、嘉年華(Carnival)及皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)等產業響亮品牌,總計經營約20個加勒比海港口,數量還不斷增加中。

皇家加勒比更計畫在2027年初前,新增4個專屬目的地:兩處位於墨西哥以及巴哈馬及南太平洋的萬那杜萊萊帕島(Lelepa, Vanuatu)各一處。該公司表示,等到這些新景點啟用後,其90%的加勒比海航程都將停靠旗下的專屬度假地,甚至有些行程的停靠點僅限於此。

挪威郵輪公司則正擴建其私人島嶼並興建新碼頭,以便容納每日數千名額外旅客。嘉年華和MSC也有相同規劃,而且各自在巴哈馬都有新建專屬度假地。幾乎所有嘉年華郵 輪都已安排停靠該公司將於7月開幕的慶典島(Celebration Key)度假村。挪威和MSC未來的加勒比海航線也將大多包含自家的私人島嶼。

旅客若幸運的話,航程還可能造訪鄰近的非郵輪公司所屬港口,否則整個旅程可能都將停留在這些主題化的私人海濱樂園。

以皇家加勒比的「海洋烏托邦號」(Utopia of the Seas)為例,該船預定在2027年4月前舉辦96趟「巴哈馬與完美一天」(Bahamas and Perfect Day Cruise)4晚航程,途中僅停靠兩處港口:旗下的可可島完美一天(Perfect Day at CocoCay)與巴哈馬首都拿索(Nassau),即將啟用的皇家海灘俱樂部天堂島(Royal Beach Club Paradise Island),後者為需付費入場。

對郵輪業者而言,經營重點轉向自家設施有顯著經濟效益,因為這些港口通常靠近母港,有助於節省燃料成本。另外,由於不需與第三方業者配合,所有餐飲與遊覽活動的收益都能完全入帳。

除此之外,這些私人度假地充斥高消費活動,例如進入可可島水上樂園需支付100元,而在挪威郵輪的大斯蒂拉普島(Great Stirrup Cay)租用別墅一晚更需1000元。因此,對於有多代家庭同遊的旅客來說,這是一個值得考量的度假選項,但若只是透過旅遊增加觀光的國家數量,恐怕要選擇其他旅行方式,或至少避免搭乘這種只停靠偏遠主題樂園的郵輪。