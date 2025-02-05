全球熱門景點視外國旅客為肥羊 這樣公平嗎？

英國倫敦塔（Tower of London）。Image by Walter from Pixabay

從聯合國教科文組織世界遺產到美國最大的藝術博物館 ，觀光客參觀國外熱門景點費用通常遠高於當地居民，已非新鮮事。每日郵報旅遊專欄彙整了一些景點，質疑讓外國旅客支付較高費用的方式，「這樣公平嗎？」

英國倫敦塔（Tower of London）

這裡是亨利八世王后安妮·博林（Anne Boleyn）的斷魂處，參觀票價成人為34.8英鎊（約42.82美元）；不過，所在的哈姆雷特塔區居民只要有住址證明，就可花1英鎊（約1.23美元）入內參觀。

紐約大都會藝術博物館（MET）

MET是美國最大的藝術博物館，一般成人票價為30美元，但紐約州居民雖然必須「付費」，但可以選擇金額，這是該博物館為當地居民提供的「隨意付費」（pay-what-you-wish）計畫的一部分。

伊斯坦堡的托卡比皇宮曾是蘇丹的豪華宅邸，是該城市的主要景點之一。遊客需付1700土耳其里拉（約47.81美元），才能一窺宮內的華麗輝煌，但土耳其居民只需270土耳其里拉（7.59美元）即可遊覽該景點。

位於吉薩（Giza）的大埃及博物館收藏了數以千計的古埃及文物，是世界上最大的考古博物館，佔地120英畝，相當於80個足球場。不過，埃及居民只需花200埃及鎊（約3.98美元），即可以前往這個巨大的藏寶盒，但外國遊客卻需付1200埃及鎊（約23.86美元）才能如願。

秘魯馬丘比丘

秘魯馬丘比丘。Image by LoggaWiggler from Pixabay

馬丘比丘是15世紀印加人的城堡，也是世界新七大奇觀之一。國際遊客想要實現願望清單，付的票價為57美元，而秘魯居民的票價為24美元。

約旦佩特拉（Petra）

佩特拉是世界上最令人震撼的考古遺址之一，是座可追溯至西元前3世紀的納巴泰人（Nabatean）城市。國際遊客需付50-90約旦第納爾（約70-126美元），而該國人民的票價僅1約旦第納爾（約1.41美元）。

厄瓜多爾加拉巴戈斯（Galapagos）國家公園

加拉巴戈斯國家公園名列聯合國教科文組織世界自然遺產，也是舉世聞名的巨龜之鄉，是許多遊客嚮往的旅遊勝地。但要觀賞這個原始生態環境，國際遊客需付200美元，而該國居民只需付30美元即可進入。

斯里蘭卡獅子岩（Sigiriya Rock）

這座古老的「空中宮殿」，矗立在離地面近656英尺的花崗岩石上，被譽為「南亞的馬丘比丘」。國際遊客必須付35美元才能參觀這個壯觀的景點，而當地人僅需付120盧比（約40美分）。

坦尚尼亞塞倫蓋蒂（Serengeti）國家公園

這裡是非洲最重要的獵遊地點之一，吸引大批旅客觀賞一年一度的動物大遷徙。該國居民只需付1萬坦尚尼亞先令（約4美元）即可如願，而外國觀光客需付60-70美元。

泰國考索（Khao Sok）國家公園

該處擁有世界最古老的雨林與令人震撼的石灰岩塔。該國居民需付40泰銖（約1.17美元）門票，國際遊客需付200泰銖（約5.87美元）。

柬埔寨吳哥窟

擁有1000多座寺廟的吳哥窟，是世界上最大宗教遺址，建於西元1150年，佔地400英畝。它是東南亞最重要的歷史遺址之一，該國人民可以免費參觀，國際遊客需付37美元才能入內遊覽一天。

印度泰姬瑪哈陵

名列聯合國教科文組織世界遺產與世界新七大奇觀之一的泰姬瑪哈陵，是印度最知名的景點。當地人參觀需付50盧比（約58美分），而國際遊客需付1100盧比（約12.77美元）。