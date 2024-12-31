這9處全包式度假村 適合家庭旅行省錢遊

牙買加奧喬里奧斯（Ocho Rios）。Image by Ivan Zalazar from Pixabay

當計畫全家出遊時，旅費往往令人咋舌，選擇全包式度假村是個節省預算 的好方法；只需為住宿、餐廳、服務設施、休閒活動等支付一個價錢，便可以放鬆心情享受假期。

今日美國報報導，墨西哥 和加勒比海許多經濟實惠的度假村都位於旅館林立的地區，他們需要更具競爭力的價格才能吸引客人；而較偏遠、或較少度假村的地點，價格往往較高；例如在蓬塔卡納（Punta Cana）與坎昆（Cancun）等旅遊勝地，便比在波拉波拉（Bora Bora）等地，更能節省預算。以下這9家全包式度假村可讓荷包不致大失血，仍能享受一個優質假期。

1. Velas Vallarta

墨西哥巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）：佔地10英畝、位於班德拉斯灣（Banderas Bay），距機場僅五分鐘車程，卻讓人有一種徹底逃離塵囂之感。度假村提供各種大小家庭所需的空間及廚房設施。海灘和三個游泳池，每日均有活動；餐廳以當地美食為主，每周日晚還舉辦墨西哥嘉年華。價格從每人每晚208元起，全年都有優惠。

2. Beaches Ocho Rios

牙買加奧喬里奧斯（Ocho Rios）：備有兒童夏令營活動，適合嬰兒到青少年，由合格的保母與工作人員負責。佔地22英畝，提供五個游泳池、水上樂園；私人海灘有香蕉船、槳板、獨木舟和浮潛設備可供使用。成人每晚起價為194元，兒童47元，常有促銷活動。

3. Hyatt Ziva Riviera Cancun

墨西哥坎昆：438間套房均設有私人陽台，可欣賞加勒比海的美景。擁有9個游泳池、一個設有滑水道的海濱水上樂園，以及一片誘人沙灘。兒童俱樂部（Kidz Club）為4至12歲孩童提供沙灘運動、手工藝及遊戲與活動。8家餐廳、7間酒吧提供從法國料理到漢堡等各式美食，每晚更有適合家庭的娛樂節目。每人每晚189元起，常有特別優惠。

4. Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa

墨西哥伊斯塔帕（Ixtapa）：坐落於El Palmar 海灘，活動包括攀岩牆、游泳池、滑水道和適合年幼兒童的戲水樂園、健身中心和運動課程，以及兩個網球場；娛樂日程表上總是排滿節目，讓全家人都能樂在其中。雙人住宿每晚價格為210元起，並提供免費服務，如在沙灘上拍全家福。

5. Dreams Bahia Mita

墨西哥納亞里特（Nayarit）：由知名建築師馬達雷諾（Sordo Madaleno）設計的環保海濱度假村，最近推出一系列適合家庭的新設施，其中包括設有三條滑水道的全新水上樂園。8間餐廳與7間酒吧，可滿足全家人的味蕾需求。每人每晚120元起。

6. Bahia Principe Luxury Esmeralda

多明尼加共和國蓬塔卡納：新近完成裝潢，從在地文化中汲取靈感，在餐廳提供主題用餐體驗，並在兒童俱樂部提供文化學習機會。從浴袍、拖鞋、枕頭到有氧運動和瑜珈課程，以及每天一小時的免費皮艇與浮潛設備使用，這裡的一切都不會讓人失望。每人每晚159元起。

7. Sandos Caracol Eco Resort

墨西哥普拉亞德爾卡曼（Playa del Carmen）：住宿設施十分豐富，度假村內的水上樂園，日夜都有各式遊戲、活動和娛樂。家庭可以在導遊的帶領下進行攝影旅行，探索野生動物；騎自行車或步行，了解馬雅文化和度假村的叢林。每人每晚從170元起，常有促銷優惠。

8. Seadust Cancun Family Resort

墨西哥坎昆：擁有19間餐廳與酒吧、4座游泳池、2座網球場、1間水療中心以及每晚的娛樂節目。所有年齡層的孩子都能在這裡找到喜歡的活動，水上樂園設有適合大人小孩的滑梯，迷你高爾夫球場與滑索則讓玩樂更加刺激。雙人房每晚230元起，全年均有特別優惠。

9. Royalton Bavaro

多明尼加共和國蓬塔卡納：住在這裡，容易讓人樂不思蜀；度假村內有完整的每日活動與每晚娛樂節目，還有適合運動愛好者的設施。兒童與青少年俱樂部為年輕客人提供自己的活動和玩樂場所，大人則可到賭場與水療中心享樂。四人家庭每晚266元起，與「萬豪旅享家」（Marriott Bonvoy）合作，常提供特別優惠。