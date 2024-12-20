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紐約這6處隱密水岸 在地人知道的也不多

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by OlgaofDG from Pixabay
示意圖。Image by OlgaofDG from Pixabay

紐約有許多美麗的水域近在咫尺，即使正值寒冬，仍可神遊一番，為來年計畫一趟夏季水岸之旅。旅遊網站Only in Your State推薦了一些連在地人也少知的隱密、私房景點，讓紐約客有更多選擇。

1. 長湖（Long Lake）鎮 - 漢密爾頓（Hamilton）郡

漢密爾頓郡的長湖鎮是展開紐約水岸之旅的最佳選擇。隱身在阿迪朗達克（Adirondacks）山脈北部的長湖鎮，是紐約最隱密的小鎮之一，旅客可在公共的水域游泳，碼頭有繩索鞦韆、滑梯和蹦床，盡情享受悠閒的一天。

2. 施魯恩湖（Schroon Lake）鎮 - 艾塞克斯（Essex）郡

從長湖（Long Lake）往東開車一小時，可到達另一個小鎮施魯恩湖。在這座艾塞克斯郡眾多風景優美的小鎮之一，可在湖中邊游泳邊欣賞阿迪朗達克群山的壯麗景色。施魯恩湖鎮擁有紐約極佳的隱密水域，公共區圍有繩索、設有救生員，是家庭最喜愛的度假地點。

3. 羅傑斯（Rogers）紀念公園 - 博爾頓蘭丁（Bolton Landing）

享受了施魯恩湖的愜意美景後，接下來可以往南，驅車半小時到達沃倫（Warren）郡！如果喜愛喬治湖，但又想避開喬治湖鎮的其他知名景點，如百萬美元沙灘（Million Dollar Beach）或謝帕德（Shepard）公園，這裡就是最佳去處。隱身在博爾頓蘭丁鎮的羅傑斯紀念公園，位於喬治湖鎮北邊約15分鐘車程，同樣可欣賞到令人驚嘆的湖光山色。

4. 莫勞湖（Moreau Lake）州立公園 - 甘希沃特（Gansevoort）

飽覽美麗的喬治湖風光後，再往南行半小時，即可抵達薩拉托加（Saratoga）。莫勞湖州立公園就位於阿迪朗達克山脈南邊，不僅是個露營的好地方，還擁有一大片沙灘。沙灘設有公共浴室與小吃部，可以補充熱量，甚至租個皮艇出遊。

5. Moffitt沙灘 - Pleasant湖

在享受了這些彼此相距不遠的迷人水域後，可花一個半小時車程往北，直抵Moffitt沙灘，這裡大部分的露營地都在水邊，阿迪朗達克山的美麗森林環繞著營地四周。在這處紐約最幽靜的沙灘之一，可體驗自在游泳的樂趣，讓這趟旅程值回票價。

6. 藍山湖（Blue Mountain Lake）- 漢密爾頓

距離長湖鎮僅15分鐘車程，飽覽藍山湖美景，是結束這趟水岸之旅的最佳句點。位於漢密爾頓郡的藍山湖公共沙灘，是阿迪朗達克地區的隱世瑰寶，也是紐約州海拔最高的公共沙灘之一。

州立公園 紐約州

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