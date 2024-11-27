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識破Airbnb「圖文不符」陷阱 旅遊作家提供5技巧

編譯周靜芝 / 即時報導
越來越多人在計畫度假時，前往Airbnb網站尋找適合的旅宿，商業內幕旅遊專欄作家芭爾（Tammy Barr）提供她如何在租屋資訊中識別「圖文不符」的技巧與訣竅。路透
越來越多人在計畫度假時，前往Airbnb網站尋找適合的旅宿，商業內幕旅遊專欄作家芭爾（Tammy Barr）提供她如何在租屋資訊中識別「圖文不符」的技巧與訣竅。路透

越來越多人在計畫度假時，前往Airbnb網站尋找適合的旅宿，商業內幕（Business Insider）旅遊專欄作家芭爾（Tammy Barr）提供她如何在租屋資訊中識別「圖文不符」的技巧與訣竅。芭爾表示，她住過華麗的農莊閣樓、高聳的城市公寓，以及沙漠中的隱世逸所，但也在旅途中訂過一些爛房子。

在決定是否預訂網上的出租房屋時，芭爾首先會分析照片。她警告說，看起來很「優質」的照片，並不一定表示實際情況也是如此。她指出，有經驗的攝影師可以讓空間看起來更大。

芭爾表示，當查看房源照片時，她會分析家具是否看來滑稽地拉長了，就像從哈哈鏡中反射出來的一樣；這是使用廣角鏡頭拍攝的跡象，讓空間看起來更大。

其次，芭爾也利用評等來判斷哪些住宿是「雷區」。她說，根據經驗，住在星級低於四星半的地方可能有風險，尤其是要預約長達一個月的住宿時，「評分低於五的，可能會有麻煩」。

第三個要注意的是網友的回饋意見，這往往會提供線索、揭露一些重要事項，例如清潔度、租屋地點和外部噪音。

芭爾表示，預訂沒有評論或評分的地方會冒極大風險，她建議可將它們加入書籤，日後再查看是否有人入住並留下評論；但如果決定預訂零評論的租屋處，至少查看房東是否有其他擁有正面評論的房源。

芭爾指出，如果評論是兩年以上的，也可能是個警訊，她聽過許多「恐怖故事」，旅客預訂的租屋已空置數月、無人打理。

第四是，她總是會檢視熱水浴缸（如果有列出）是否對住客造成問題，或是看看評論是否有人抱怨Wi-Fi功能。芭爾說，她在給房東的第一則簡訊中，通常會提到期待使用的設施，好讓房東知道她打算使用它們。

最後但並非最不重要的是，芭爾認為，沒有比房東怨懟住客回饋意見，構成更嚴重的警訊了。她表示，房東如何回應評論是她最關注的項目之一，如果他們不尊重或反過來批評客人，她就會立刻閃開。

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