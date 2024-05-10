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前任郵輪公司員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯的6種錯誤

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Miran Lesnik from Pixabay
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每日郵報（Daily Mail）報導，曾在郵輪工作過三年的芭爾（Tammy Barr）透露了她搭郵輪時絕不會做的六件事。芭爾現在開心地以旅客身份展開海上旅程，最近她接受「商業內幕」（Business Insider）採訪，為老練的郵輪玩家提供以下六點建議。

1. 避免支付船上餐廳的升級費用

芭爾表示，雖然主餐廳的餐費已包含在郵輪費用中，但菜餚升級（如選擇牛排或龍蝦）往往需要支付額外費用；這裡、那裡的額外費用累計起來，也是不小的支出。她說，她會堅持選擇不需額外付費的項目。

2. 不要購買暢飲套餐

芭爾說，預付一天12到15杯雞尾酒的費用，對多數人來說毫無意義。她細算過一般的暢飲套餐，這筆錢一點都不值得。

3. 絕不要用手指觸摸公共區域的表面

她補充說，用關節和手肘碰觸就可以了。有些郵輪的清潔工作做得比其他的好，但她不會冒任何風險；在船上盡量避免接觸他人經常接觸的東西，並勤洗手。她說，她寧願安全，也不想後悔。

4. 絕不要把房間鑰匙掛在脖子上

原因有兩個，芭爾指出，首先是她看到許多旅客用掛在頸上的房間鑰匙來秀出郵輪會員的身份。她說，這看起來太炫耀了。第二個原因是安全，她說，在港口下船旅遊時，讓房間鑰匙在胸前晃動，就像是在告訴人「我有錢，快來搶我吧」。

5. 說出所搭乘郵輪的正確名稱

芭爾表示，每艘船都有自己的名字，不需要加定冠詞the。例如，「明天我將登上尋夢公主號（Discovery Princess）或「我在威士特丹號（MS Westerdam）上享受了風景優美的海上之旅」。她說，如果想讓自己看起來像個經驗老道的旅客，就「學會去掉the」。

6. 避免過於緊湊的陸上行程

芭爾說，這點十分重要，她經常做惡夢，夢見自己在郵輪停泊的當天沒有按時回到船上。她說，她從未錯過登船時間，但有時時間太緊，不得不在碼頭狂奔。她建議，下船觀光時，預留出比想像中更多的時間，不致在最後一刻才匆忙趕回船上。

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