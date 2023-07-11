我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即使跟你要 這5種情況不用給小費

「家庭至上」掛嘴邊 拜登卻不認杭特私生女

可用於160多國 旅遊作家推薦這款萬用轉接頭

編譯周靜芝 / 綜合報導
旅行萬用轉接頭是出國旅行不可缺少的小物。取自Amazon網站
旅行萬用轉接頭是出國旅行不可缺少的小物。取自Amazon網站

旅遊作家傑克森（Katie Jackson）表示，有些人或許會為護照上琳瑯滿目的出入境章感到自豪，但她最自豪的是，從未把她的旅行萬用轉接頭（Mingtong Universal Travel Adapter）留在任何旅館或機場。傑克森說，她總是記得收起這款轉接頭的原因是，它是旅行必需品，她簡直不能沒有它。

亞馬遜網站僅上架幾個月，這款旅行萬用轉接頭已是同類商品中的搶手貨，獲得超過7500個4.6顆星評價。全世界195個國家中，這款轉接頭在其中160多個國家都能使用；且大小和一副撲克牌相當，重量僅3.2盎司，對與A、B、C、F、G和I型插座都相容來說，體積相當迷你。傑克森說，她最欣賞它所有的尖頭在不使用時都能折疊或縮回。

與傑克森二十年前使用的第一個轉接頭不同的是，這款萬用轉接頭有個LED燈指示器。她說，這個小裝置大有幫助，因為在一些國家，插座上的開關很難分辨是開或關。傑克森指出，這個萬用轉接頭還有兩個內建的USB-A端口，可以同時為她的電腦、充電寶和智慧手表充電；如果多花幾美元，可以買到帶有USB-A端口和USB-C端口的轉接頭。在電壓方面，這個轉接頭適用於110瓦-220瓦的電源插座。

傑克森提醒說，它不是一個變流器（converter），她在國外插上任何電器、特別是她心愛的戴森吹風機前，總會檢查一下該國使用的電壓。在安全方面，這款萬用轉接頭提供八層保護，包括：浪湧保護（surge protection）、短路保護、超溫保護和過電壓保護。

其他旅行者對這款萬用轉接頭也有同感，一位消費者留言說，這個小東西太好用了，是他永遠的旅行夥伴。另一位網友說，這個旅行小物簡直是救星，在海外最簡陋的電力情況下，他從電腦到電池充電器都用它來充電，「表現一級棒」。

亞馬遜

上一則

Prime Day想血拼？四類商品等到黑色星期五更便宜

下一則

即使跟你要 這5種情況不用給小費

熱門新聞

印第安納州韋恩堡被GO Banking Rates選為十大退休城市第一名。(Getty Images)

這10個養老宜居城市 每月花不到2000元

2023-07-08 02:15
乘客對於飛機餐的喜好各有看法，那麼為乘客準備餐點的空服人員喜歡飛機餐嗎？路透／alamy

這五種機上食物 空姐不碰

2023-07-06 12:12
沙丁魚罐頭。Image by Sylvain NAUDIN from Pixabay

最營養的魚 你可能不常吃

2023-07-06 12:45
印第安納州韋恩堡。Photo by TopSphere Media on Unsplash

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

2023-07-07 12:21
無論多大年紀，每天都要喝到1.5至3.5升（或52至118盎司）的水。取自unsplash/Photo: engin akyurt

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

2023-07-03 10:48
西瓜的GI值頗高，須限制攝入量防止血糖水平上升。Photo by Floh Keitgen on Unsplash

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

2023-07-10 10:08

超人氣

更多 >
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元
奧運冠軍都不放過…美體操隊「金牌狼醫」 獄中被刺數刀

奧運冠軍都不放過…美體操隊「金牌狼醫」 獄中被刺數刀
葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者