可用於160多國 旅遊作家推薦這款萬用轉接頭

旅行萬用轉接頭是出國旅行不可缺少的小物。取自Amazon網站

旅遊作家傑克森（Katie Jackson）表示，有些人或許會為護照上琳瑯滿目的出入境章感到自豪，但她最自豪的是，從未把她的旅行萬用轉接頭（Mingtong Universal Travel Adapter）留在任何旅館或機場。傑克森說，她總是記得收起這款轉接頭的原因是，它是旅行必需品，她簡直不能沒有它。

在亞馬遜 網站僅上架幾個月，這款旅行萬用轉接頭已是同類商品中的搶手貨，獲得超過7500個4.6顆星評價。全世界195個國家中，這款轉接頭在其中160多個國家都能使用；且大小和一副撲克牌相當，重量僅3.2盎司，對與A、B、C、F、G和I型插座都相容來說，體積相當迷你。傑克森說，她最欣賞它所有的尖頭在不使用時都能折疊或縮回。

與傑克森二十年前使用的第一個轉接頭不同的是，這款萬用轉接頭有個LED燈指示器。她說，這個小裝置大有幫助，因為在一些國家，插座上的開關很難分辨是開或關。傑克森指出，這個萬用轉接頭還有兩個內建的USB-A端口，可以同時為她的電腦、充電寶和智慧手表充電；如果多花幾美元，可以買到帶有USB-A端口和USB-C端口的轉接頭。在電壓方面，這個轉接頭適用於110瓦-220瓦的電源插座。

傑克森提醒說，它不是一個變流器（converter），她在國外插上任何電器、特別是她心愛的戴森吹風機前，總會檢查一下該國使用的電壓。在安全方面，這款萬用轉接頭提供八層保護，包括：浪湧保護（surge protection）、短路保護、超溫保護和過電壓保護。

其他旅行者對這款萬用轉接頭也有同感，一位消費者留言說，這個小東西太好用了，是他永遠的旅行夥伴。另一位網友說，這個旅行小物簡直是救星，在海外最簡陋的電力情況下，他從電腦到電池充電器都用它來充電，「表現一級棒」。