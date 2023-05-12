擁有數百萬年歷史化石層 「惡地國家公園」值得一探

荒地國家公園的岩層有數百萬年歷史，而這片土地上的原住民歷史可追溯至「遠古時代」。（Sara Feldt/National Park Service)

不要被它的名字給騙了！南達科塔州的「荒地國家公園」（Badlands National Park）並沒有什麼不好（Bad）。

根據國家公園管理局（National Park Service）的說明，荒地國家公園佔地24萬4千英畝，壯觀的山丘、峽谷和草原是眾多野生動物的家園，其中包括北美瀕危的一些物種。

這裡的岩層有數百萬年歷史，而這片土地上的原住民 歷史可追溯至「遠古時代」。荒地國家公園有許多值得學習的地方，以下是前往那裡之前應該知道的。

荒地國家公園位於南達科塔州西南部、靠近黑山（Black Hills）的東部；距離該州第二大城拉皮德市（Rapid City）約75英里，最近的機場 是拉皮德市地方機場（Rapid City Regional Airport）。公園和擁有4座美國前總統頭像聞名的拉什莫爾山（Mount Rushmore）相距約一個半小時車程。

荒地國家公園佔地24萬4千英畝，壯觀的山丘、峽谷和草原是眾多野生動物的家園。(Dudley Edmondson/National Park Service)

為什麼稱為「荒地」？

國家公園管理局表示，在1922年原是取名為「仙境國家公園」（Wonderland National Park），「荒地」一名它是為了向原住民拉科塔族（Lakota）致敬，他們長期以來稱這個地區為mako sica，意思是「bad lands」。

岩石遍佈的地形、惡劣的天候，加上通常是「泥濘和不衛生」的稀有水源，使這裡成為難以居住的地方。公園管理局表示，目前為止考古學家還沒有在公園裡發現任何人類定居的痕跡；相反地，篝火、屠宰和採石場遺址說明了「荒地」曾是許多族群季節性的狩獵之地。

「荒地」為何這麼有名？

國家公園管理局表示，荒地國家公園擁有「世界上最豐富的化石層之一」，僅在Big Pig Dig這一處，就出土了1萬9千多件化石，其中包括犀牛、馬和小鼷鹿（mouse-deer）的祖先。

遊客可以從Ben Reifel遊客中心進入，沿著風景優美的環形公路行駛。Getty Images

橫越荒地國家公園需要多長時間？

遊客可以輕鬆地在荒地國家公園度過幾個小時至幾天的時間。時間有限的遊客可以從Ben Reifel遊客中心進入，沿著風景優美的環形公路行駛，時間約一至兩小時，徒步旅行則從一小時到五小時不等。

何時是遊覽「荒地」的最佳時間？

國家公園管理局表示，多數遊客喜歡在春季和秋季造訪「荒地」，因為這裡冬季寒冷多風、夏季炎熱乾燥；但公園內的化石實驗室（Fossil Preparation Lab）只在6月中旬至9月下旬開放。