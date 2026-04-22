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預切水果若出現這些變質徵兆 千萬別買

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by joannaisabellaabril from Pi...
示意圖。Image by joannaisabellaabril from Pixabay

預切水果是許多人懶得動手洗切水果時的方便選擇，雖然比自己去皮的貴一些，但省下的勞力，絕對值得。不過，Simply Recipes網站報導，預切水果的問題在於保存期限較短，削切後會使其接觸更多氧氣，加速腐爛與細菌滋生。根據美國農業部（USDA）食品營養服務署（FNS）的說法，未經烹煮的預切水果引發食源性疾病的風險更高，因具保護作用的果皮已被去除，潮濕的果肉便成為病原體的滋生溫床。若發現預切水果的容器內已出現輕微腐壞跡象，應避免購買這類預切水果。

預切水果應呈現何種狀態？

多數超市每天都會製作這類便利商品，既滿足消費者需求，也確保在販售時盡可能新鮮。一旦裝入容器後，水果應仍飽滿潔淨，且不應有太多果汁或浸泡在積水中，過多液體會加速水果腐壞的速度。

USDA也建議，只購買在超市內經冷藏或以冰塊包覆的預切水果，因為將切片蔬果置於室溫下會助長細菌滋生；回家後亦應遵循相同原則，將預切水果存放於冰箱中。

哪些情況應避免購買？

避免表面有蒼白或泛綠斑塊的預切水果，這可能是未熟的跡象；雖然這不代表食用不安全，但為口感欠佳的產品支付高昂價格。反之，表皮皺縮、有褐色斑點，或看起來略顯乾癟的水果，則可能表示已不新鮮。

安全考量，最好避開任何看起來黏滑、軟爛或有異味的水果，它們很可能已開始變質；酸味也是另一判斷腐壞的標準。黴菌更是水果變質的明確徵兆，因此若在容器中看到任何絨毛狀物質，最好不要購買。

務必記住，食用變質水果對健康者可能僅會引起輕微的腸胃不適，但孕婦、年長者及免疫功能低下者罹患重病的風險則高得多。若屬於上述任一類別，在選購預切水果時便應格外謹慎。

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