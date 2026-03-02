簡易調光插座 瞬間提升家居氣氛

TOPGREENER可調光開關。圖取自Amazon.com

沒有什麼比糟糕的燈光更能破壞氣氛了；太暗，客廳瞬間會變成2003年代的Abercrombie專賣店；太亮，溫馨舒適的氛圍就蕩然無存。只有介於兩者之間，才是最佳狀態，而這也是「哈芬登郵報」(HuffPost)撰稿人亞隆森(Alex Aronson)在尋找控制燈具亮度的方法時所追求的目標；最終，亞隆森發現了這款，讓他愛不釋手的桌面調光插座。

一開始，亞隆森買這個TOPGREENER可調光開關是為了用在聖誕彩燈上，但有鑒於它的效果實在太好了，讓亞隆森決定把這開關給留下來，用在家中其他的燈具上，營造各種氛圍；而這些方便的調光插電式開關，現在也成了亞隆森家必備的家居用品，並大大提升了他的居住體驗。

這款調光器目前在亞馬遜 滿分五顆星的評分上，取得了4.3顆星；它黑白兩種顏色可選，單包裝售價為13元起，雙包裝售價約為25元；這款調光器採用滑動控制，起操控起來非常流暢，可以輕鬆讓人將亮度從10%微調到100%，或完全關閉。

更讚的一點，是這款調光器安裝極為簡便；只需將調光器插入牆壁插座，再將燈具插入調光器，即可完成設定，簡單直覺好用；另一個容易被忽略的優點，是它有長達六英尺的電源線，讓它幾乎可以像內建開關一樣使用，而無需將其緊鄰燈具放置。

亞隆森表示，自家椅子後面的高架子上，放了一盞燈，開關起來特別麻煩，必須繞過家具，伸長了手去操控，或是乾脆把插頭拔掉；有了這個調光器後，亞隆森終於可以輕鬆地操控這盞燈，無需費勁地伸長手臂或在黑暗中摸索了；正如一位使用者所說，你可以把它想像成是燈具的遙控器。

需要注意的一點，是這款插電式調光器，不相容智慧燈泡或三段式燈泡；它的設計是用來控制150瓦或以下的燈泡、節日彩燈，甚至是熔岩燈；總而言之，這款小巧的調光器既方便又實用，是想居家氛圍，但又不想花大錢徹底改造照明系統的理想選擇；一旦擁有，你一定會驚嘆之前的日子是怎麼過來的。