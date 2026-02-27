洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要

我的頻道

編譯彭馨儀／即時報導
超市藥局的平價洗髮精和護髮素，效果其實與高價品差不多。建議消費者評估產品成分、自身的頭皮和頭髮狀況，以及整個護髮流程，還有疑問，請諮詢醫師。美聯社
洗髮精包裝越精美、廣告越吸睛，越貴就越能解決頭髮問題嗎？社群上一堆使用心得都是好評，講得好像萬靈丹，那麼，是否別再用藥妝店8元的開架洗髮精，改買42元的名牌洗髮精？

美聯社訪問專家解惑，「超市藥局的平價洗髮精和護髮素，效果其實與高價品差不多。建議消費者評估產品成分、自身的頭皮和頭髮狀況，以及整個護髮流程，還有疑問，請諮詢醫師。」

一、針對不同髮質的建議

約翰霍普金斯大學醫學院皮膚科醫生克里斯托阿古(Crystal Aguh)表示，她通常把頭髮分為易受損型和抗損傷型兩種。

易受損髮質包括捲髮、染髮，以及燙髮。不易受損的髮質包括油性和直髮。

阿古醫生指出，易受損髮質要避免用以十二烷基硫酸鈉(SLS)起泡劑為主要成分的洗髮精，因為會去除大量皮脂。而皮脂是天然油脂，能夠保護頭髮。沒有皮脂，頭髮會非常乾燥，容易斷裂。因此建議減少洗髮頻率。捲髮每周洗一次；而染過色的波浪髮質，最好每兩三天洗一次。

油性直髮因為不易受損，可以每天洗頭。

二、如何護髮比產品重要

阿古醫生表示，貴的洗髮精和護髮素可能效果不錯，但也有很多平價產品同樣有效，「影響頭髮健康的不是產品，而是過程，包括洗髮、染髮或燙髮頻率。」

「與其花幾百元去想哪裡有適合的洗髮精和護髮素，來解決所有頭髮問題，不如想想怎麼護髮，因為這才是關鍵，」她說。

阿古醫生說，高價和開架可以混著用，沒必要把一整套貴參參全買回家。

三、洗髮精是頭皮保養品

匹茲堡大學醫學中心的皮膚科醫生喬唐(Joe Tung)表示，應該把洗髮精當作頭皮的保養護膚品，而不是化妝品。

他指出，選擇洗髮精是考慮頭皮的需求，選擇護髮素是根據髮質和受損程度而定。頭皮屑和搔癢問題適合用可以消炎止癢、平衡頭皮微生物的洗髮精，而乾枯或染過髮則適合用溫和的洗髮精搭配滋潤的護髮素。

他表示，價格較高的洗髮精通常有更細的護髮成分和舒緩成分，可以減輕頻繁洗頭的不適；但也有些因此含更多香料或植物萃取物，可能更刺激，因此成分單純較適合敏感肌。

藥局

提防稅務減免詐騙 5方案可直接向國稅局申請

