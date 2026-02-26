我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普自挖大坑？關稅碰壁 另闢蹊徑救美國

陶藝大師李茂宗 藝術人生 結緣世報

這款嵌甲矯正片 使用者：一周便看到成果

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
CurveCorrect嵌甲治療套組。圖取自Amazon.com
CurveCorrect嵌甲治療套組。圖取自Amazon.com

飽受嵌甲（ingrown toenails）困擾的人不少，當鞋子過緊、腳趾甲修剪不當或受傷，導致邊緣向內生長並嵌入皮膚時，便會引發此症狀；不僅讓穿鞋成為煎熬，甚至連碰觸到床單，也會產生劇痛。

嵌甲帶來的不適時刻影響著日常生活，許多患者只能試著與它共存。哈芬登郵報撰稿人佐薇基安（Haley Zovickian）指出，多年來她總抱持希望並欺騙自己，認為因長年穿著過緊防滑鞋與高跟鞋而導致的腳拇指嵌甲，並未嚴重干擾生活，總有一天會自行好轉；而去年某一天，當一片嵌甲擦過地毯、痛到讓她彎腰蜷縮時，她不得不承認它不可能自癒。

佐薇基安上網搜尋最佳居家療法，最後在亞馬遜發現CurveCorrect嵌甲治療套組。向來謹慎消費的她，原本對花45元購買這套組有些遲疑，但讀完評論者的留言，他們起初同樣持懷疑態度，最後卻對成效大為驚嘆、欣喜不已，直呼物超所值。佐薇基安決定一試，而這個決定讓她無比慶幸。

這款套組專為指甲生長方向異常彎曲的問題而設計，原理為透過如彈簧般作用的矯正薄片，緩慢溫和地矯正指甲。佐薇基安表示，根據CurveCorrect的說明及她與眾多使用者的經驗，透過高黏著膠固定於患處指甲的矯正片，能減輕嵌甲部位壓力，數日內即可緩解不適。

紐約州足科醫師弗里曼（Howard E. Friedman）表示，對於單純未感染、僅在甲床外緣處的嵌甲拇趾，這類產品可能有所助益；但若因嵌甲引發疼痛，尋求醫師協助才是正途。此外，行動不便者可能需要他人協助使用矯正片，該套組不適用於8歲以下兒童，更多資訊可參閱CurveCorrect官網。

佐薇基安表示，就她個人而言，CurveCorrect矯正片是帶來重大改變的產品，使用僅一周，她的嵌甲狀況便明顯改善且趨於平整；持續治療數月，一年後至今仍難以相信指甲觸感與外觀竟能大為改善，雙腳大拇趾已完全平整，疼痛感消失，「簡直像奇蹟」。

在使用矯正片前，佐薇基安以及許多使用者都建議，需反覆閱讀說明書，居家治療雖簡單，但務必謹慎操作。關鍵在於避免過度急促地矯正指甲，一開始應將矯正片安置在趾甲較寬處，此處矯正片較長，張力較小；初次使用時輕微不適屬正常，但若出現疼痛，應立即取下。若要繼續使用，應降低張力，延長矯正片長度，並將其固定於更靠近指甲寬闊的部位。

世報陪您半世紀

紐約州 亞馬遜

上一則

拱門等3國家公園 今夏無需預約即可入園

延伸閱讀

「一戒就贏」紐約市衛生局鼓勵求助戒菸專線

「一戒就贏」紐約市衛生局鼓勵求助戒菸專線
醫藥／除痣開好運? 痣可看健康問題 自我檢查揪壞痣

醫藥／除痣開好運? 痣可看健康問題 自我檢查揪壞痣
腳麻、腫痛… 足部5變化 恐是心、腎、血管疾病警訊

腳麻、腫痛… 足部5變化 恐是心、腎、血管疾病警訊
棉絮堵塞烘衣機效能降一半 這款清潔神器輕鬆搞定

棉絮堵塞烘衣機效能降一半 這款清潔神器輕鬆搞定

熱門新聞

蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。（美聯社）

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

2026-02-23 14:31
好市多。路透

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

2026-02-24 09:15
8項屋主應知的稅務優惠，值得注意的是，有些為2026年調整內容，並反映了大又美法案（OBBB）的變更，將於2027年申報時適用。路透

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

2026-02-25 09:18
黑巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

某些帶苦味食物 新研究：可增強大腦活動

2026-02-23 09:06
網友利用好市多蝦子用剩的蝦頭熬成湯麵。湯麵示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@JANG 'S ）

好市多蝦頭別扔 內行人曝美味食譜：煮麵不用任何調料

2026-02-22 20:05
示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

全美這家連鎖餐廳 魚類選擇遠多於任何速食店

2026-02-23 10:18

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
銀行開戶要查公民身分？今日5件事

銀行開戶要查公民身分？今日5件事
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它