這款嵌甲矯正片 使用者：一周便看到成果

CurveCorrect嵌甲治療套組。圖取自Amazon.com

飽受嵌甲（ingrown toenails）困擾的人不少，當鞋子過緊、腳趾甲修剪不當或受傷，導致邊緣向內生長並嵌入皮膚時，便會引發此症狀；不僅讓穿鞋成為煎熬，甚至連碰觸到床單，也會產生劇痛。

嵌甲帶來的不適時刻影響著日常生活，許多患者只能試著與它共存。哈芬登郵報撰稿人佐薇基安（Haley Zovickian）指出，多年來她總抱持希望並欺騙自己，認為因長年穿著過緊防滑鞋與高跟鞋而導致的腳拇指嵌甲，並未嚴重干擾生活，總有一天會自行好轉；而去年某一天，當一片嵌甲擦過地毯、痛到讓她彎腰蜷縮時，她不得不承認它不可能自癒。

佐薇基安上網搜尋最佳居家療法，最後在亞馬遜 發現CurveCorrect嵌甲治療套組。向來謹慎消費的她，原本對花45元購買這套組有些遲疑，但讀完評論者的留言，他們起初同樣持懷疑態度，最後卻對成效大為驚嘆、欣喜不已，直呼物超所值。佐薇基安決定一試，而這個決定讓她無比慶幸。

這款套組專為指甲生長方向異常彎曲的問題而設計，原理為透過如彈簧般作用的矯正薄片，緩慢溫和地矯正指甲。佐薇基安表示，根據CurveCorrect的說明及她與眾多使用者的經驗，透過高黏著膠固定於患處指甲的矯正片，能減輕嵌甲部位壓力，數日內即可緩解不適。

紐約州 足科醫師弗里曼（Howard E. Friedman）表示，對於單純未感染、僅在甲床外緣處的嵌甲拇趾，這類產品可能有所助益；但若因嵌甲引發疼痛，尋求醫師協助才是正途。此外，行動不便者可能需要他人協助使用矯正片，該套組不適用於8歲以下兒童，更多資訊可參閱CurveCorrect官網。

佐薇基安表示，就她個人而言，CurveCorrect矯正片是帶來重大改變的產品，使用僅一周，她的嵌甲狀況便明顯改善且趨於平整；持續治療數月，一年後至今仍難以相信指甲觸感與外觀竟能大為改善，雙腳大拇趾已完全平整，疼痛感消失，「簡直像奇蹟」。

在使用矯正片前，佐薇基安以及許多使用者都建議，需反覆閱讀說明書，居家治療雖簡單，但務必謹慎操作。關鍵在於避免過度急促地矯正指甲，一開始應將矯正片安置在趾甲較寬處，此處矯正片較長，張力較小；初次使用時輕微不適屬正常，但若出現疼痛，應立即取下。若要繼續使用，應降低張力，延長矯正片長度，並將其固定於更靠近指甲寬闊的部位。