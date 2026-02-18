好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益

Costco。 (美聯社)

踏進倉儲式賣場好市多 （Costco ），或許會感覺既興奮又不知所措，而沒有人比員工更了解好市多。Southern Living雜誌採訪了一位資深員工，探尋貨架上最超值以及他們最愛購買的的商品。這位員工表示，緊盯宣傳單上的促銷品，才能讓每一分錢發揮最大效益，尤其對那些原本就會購買的。

1. 雞湯麵（Chicken Noodle Soup）

在即食餐點中，雞湯麵是在家快速用餐的方便選擇。該員工表示，這是季節性商品，夏季通常缺貨，但可輕鬆分裝至小容器冷凍保存。他習慣常備這類食品，以備家人身體不適時使用。

2. 半對半鮮奶油（Half-and-Half）

好市多多數分店販售的64盎司裝半對半鮮奶油僅售約5元，堪稱冷藏區最超值的商品，無論烹飪或加入咖啡皆適用。該員工說，此商品價格幾乎比一般超市便宜三分之一。

3. 科克蘭草飼奶油（Kirkland Grass-Fed Butter）

若嫌紐西蘭 Kerrygold奶油稍貴，不妨將科克蘭草飼奶油放入購物車。這款同樣來自紐西蘭的產品，每盒四包、每個8盎司；該員工指出，風味與其他知名草飼奶油幾乎無異。

4. Fairlife蛋白質飲品

以超過濾牛奶（ultra-filtered milk）產品聞名的Fairlife所生產的這款高蛋白飲料，大量購買更超值，每箱18瓶、一瓶約2元。資深Costco員工表示，每瓶含30克蛋白質、150卡路里且不含乳糖，是減脂增肌、補充蛋白質的輕鬆選擇，且毫無粉狀餘味。

5. 科克蘭旅行長褲

逛完好市多別忘了服飾區，這裡常有Banana Republic、Puma等知名品牌，以及自有品牌科克蘭的招牌服飾系列，其中科克蘭旅行長褲憑著耐用與品質成為最熱銷商品之一。該員工評價這款五口袋設計的長褲說，品質可媲美眾多運動品牌，其四面彈性（four-way stretch）布料確保活動自如。

6. 預製熟食系列

除了雞湯麵外，好市多的預製餐與加熱即食餐同樣不容錯過。消費者在此能找到從三明治到塔可等各式餐點，更有可直接放入烤箱加熱的完整餐食，如肉卷馬鈴薯泥。該員工表示，多數餐點每人份平均約5元。

7. 葡萄酒、啤酒與烈酒

雖非所有州皆有販售，但在好市多購買酒類往往是實惠的選擇。紐約時報曾報導，好市多會員年費65元，所有葡萄酒加價幅度不超過14%，部分商品幾乎是成本價，而一般酒舖常加價高達50%。

8. 科克蘭整箱瓶裝水

在瓶裝水備受重視的時代，無論是颶風應急包或囤放在儲藏室，讓科克蘭整箱瓶裝水的貨架常空空如也。員工透露，40瓶裝售價平均約4.53元，是最超值的商品之一。