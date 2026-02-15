判斷麵包店品質優劣 觀察食物外表一跡象就知道

糕點節目名人高曼分享判斷麵包店品質優劣的方法。麵包示意圖，與本新聞無關。(路透)

想像經過一家陌生的麵包店，櫥窗裡陳列著各種香氣撲鼻、五顏六色的蛋糕與麵包，總是讓人難以抗拒，但要判斷麵包店好壞，除了網路評價，透過店裡的環境衛生、店員服務，以及麵包和糕點的外觀都能看出這家店會是精品或地雷。

Tasting Table報導，糕點節目名人高曼（Duff Goldman）說，如果現場的烘焙食品上出現皺褶，可能代表放太久已經不新鮮，容易產生皺褶的烘焙食品通常是蓬鬆的軟麵包或潘納朵尼（Panettone）。雖然也有像裂紋餅乾一類本身帶有皺褶的食品，但一般而言，看到商品上有怪異的皺褶就要當心。

高曼說，當烘焙食品暴露在空氣中，水分會逐漸蒸發，一旦麵包分子往內縮，表面會出現明顯皺紋，口感可能又乾又難嚼，完全無法比擬原本新鮮時的美味程度，專業的麵包店應該知道這點，因此看到奇怪的皺褶代表這家店的品質不可信。

高曼說，想嘗試一家新的麵包店，應該先從基本品項開始試水溫，如肉桂捲和巧克力餅乾，因為一家品質優良的麵包店應該要有扎實的基本功；但也別害怕嘗試高難度的品項，如可頌、法式巧克力麵包、馬卡龍，高品質麵包店理應具備完美製作這類食品的實力。

除了基本項目，一家品質好的麵包店店內應該一塵不染，後台不應該到處都是麵包屑、桌子不應該摸起來黏黏糊糊的，以及店員應該經常清理展示櫃，避免指紋讓顧客看不清楚商品。而且店員應該提供良好的服務，不僅是友善，還需要瞭解店內商品；下次前往一家新的麵包店，不妨問店員幾個問題，藉此測試對方是否對自家產品有深度知識，如果具備上述每項要求，那可說是找到寶藏店家。